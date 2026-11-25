El exfiscal general Néstor Humberto Martínez reveló que, en 2018, cuando ya estaba firmado el acuerdo de paz, la justicia de Estados Unidos preparó una operación encubierta para recibir cerca de 500 millones de dólares que pertenecerían a las extintas Farc. Según su relato, los integrantes de la antigua guerrilla que participaron en los contactos creían estar tratando con un banquero estadounidense, sin saber que detrás estaban las autoridades de ese país. Martínez hizo la revelación en entrevista con Mañanas Blu, con Ricardo Opsina, en respuesta a las declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos, quien en una entrevista concedida a este medio el pasado martes puso en duda que las Farc tuvieran fortunas ocultas.

Santos había afirmado: "Eso de que es que las FARC eran multimillonarias y tenían millones y millones de dólares en depósitos en Suiza, eso era mentira, o por lo menos nunca las encontramos".

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El exfiscal rechazó esa versión de manera tajante: "Lo que sí no puede ocurrir ahora por defender el cuestionado proceso de paz es decir que las FARC eran unos monjes franciscanos. No, no, no, hay evidencias de que tenían activos muy importantes".

La operación F500: el dinero de las Farc que buscaba la DEA

Martínez aseguró tener en su poder comunicaciones oficiales de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Una de ellas, fechada el 9 de mayo de 2018, habría solicitado a la Fiscalía colombiana su colaboración en una operación encubierta. De acuerdo con el texto que leyó al aire, el objetivo era "realizar una operación de entrega controlada de aproximadamente 500 millones de dólares", con inicio previsto para el 17 de mayo de ese año.



El exfiscal precisó que la operación era conocida judicialmente como F500, por las Farc y la cifra en juego. Explicó que el plan consistía en sacar el dinero hacia bancos de Estados Unidos y luego moverlo por entidades de otros países, y afirmó que alcanzaron a abrirse cuentas en Grecia y, según entiende, también en Turquía.

"Ellos no sabían que era la justicia americana, ellos creían que era un banquero de los Estados Unidos. Por eso tenía que hacerse una operación encubierta", explicó. Y agregó: "Ese banquero que vino supuestamente a Colombia tuvo contacto con esas caletas, como así lo reportó".

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Según la comunicación citada por Martínez, una parte de los recursos, de hasta 5 millones de dólares, sería traída de vuelta a Colombia por la DEA con apoyo operacional del CTI de la Fiscalía, y las entregas podrían continuar hasta completar los cerca de 500 millones de dólares.

Por qué no se concretó la operación

De acuerdo con el exfiscal, la operación se frustró porque en mayo y junio de 2018 se conocieron los detalles del operativo de la DEA sobre narcotráfico que involucraba a Jesús Santrich y a sus cómplices. "Las personas que habían tomado contacto con el supuesto banquero americano se perdieron del banquero americano", afirmó.

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Martínez señaló que toda la correspondencia reposa en los archivos de la Fiscalía y que el fiscal delegado para finanzas criminales de la época, Andrés Eduardo Jiménez, autorizó en junio de ese año la operación encubierta.

Jesús Santrich AFP

Bienes de las Farc y reparación a las víctimas

El exfiscal sostuvo que la principal deuda de la antigua guerrilla en estos diez años ha sido con las víctimas, pues, según dijo, no entregaron los bienes para indemnizarlas. Relató además que, en medio de sus reclamos públicos, un delegado de las Farc autorizado por el Gobierno le planteó una propuesta: "Si se autorizaba la creación de un fideicomiso que ellos controlarían, ellos estaban dispuestos a entregar 1 billón de pesos".

También aseguró que, al dejar la Fiscalía, se habían incautado 1.781 bienes de las Farc tasados, según sus cifras, en 2,5 billones, que no aparecían en el inventario entregado por esa organización: "El famoso reporte ese de las escobas y de los baldes, que fue un sainete, un desafío a la nación".

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El cumplimiento de esa obligación ha sido cuestionado de manera reiterada. Un balance divulgado durante el Gobierno de Iván Duque indicó que la antigua guerrilla entregó 42.680 millones de pesos del billón que presentó en 2017 como bienes inventariados, apenas el 4 % de lo pactado, según informó Blu Radio. Desde entonces, el inventario ha sido motivo de choques, como el que en su momento protagonizaron Santrich y el entonces fiscal Martínez.

Captura de Santrich: "El presidente Santos estuvo informado"

En la misma entrevista con Blu Radio, Santos cuestionó al exfiscal por no informarle sobre la captura de Santrich: "A mí me parece muy curioso que el día antes de que fueran por Santrich, el fiscal estuvo en mi casa privada en el Palacio Presidencial hasta las 11 de la noche y no me dijo nada".

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Martínez respondió que la orden de captura fue expedida por una corte del estado de Nueva York y que la Fiscalía la cumplió en virtud de los tratados de cooperación judicial: "No puede haber reclamo nunca del Poder Ejecutivo de que no le hayan contado de una orden de captura del gobierno americano".

Sin embargo, aseguró que, por los posibles efectos de orden público, buscó al mandatario antes del operativo: "Yo llamé al presidente Santos, le pedí una cita urgente, me reuní con él, por cierto, en la sala donde él hacía gimnasia". Y añadió: "El presidente Santos estuvo informado. Eso no lo puede negar nadie. De ello constan las entradas al Palacio de Nariño ese día a las 5 de la mañana".

La carta de 2017 sobre narcotráfico de desmovilizados

El exfiscal recordó que el 19 de octubre de 2017 envió una carta al entonces presidente en la que expuso evidencias sobre la participación de un sector de los desmovilizados en el narcotráfico y pidió convocar un Consejo de Seguridad Nacional. Aseguró que nunca recibió respuesta. "Si se nos hubiese tomado en cuenta nuestras observaciones de octubre del 2017, en abril del 2018 no hubiera ocurrido el caso de Santrich", afirmó.

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Entre las pruebas que dijo haber puesto en conocimiento del Gobierno mencionó un operativo conjunto con el Ejército, hacia abril o mayo de 2017, que habría confirmado la existencia de un laboratorio de cocaína dentro de una zona transitoria de desmovilización en el Cauca. Para Martínez, tras la firma del acuerdo "se permitió que después de la firma del acuerdo de paz siguiera esa relación promiscua entre los desmovilizados y el maldito tema del narcotráfico en Colombia".

El caso Santrich marcó su paso por la Fiscalía: en mayo de 2019, la JEP le otorgó al exjefe guerrillero la garantía de no extradición, decisión que llevó a la renuncia de Martínez como fiscal general. El exfiscal ha sostenido que la Fiscalía nunca entrampó a Santrich.

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"Absolutamente ridículo": su respuesta a quienes lo llaman enemigo de la paz

Frente a quienes lo señalan de haber sido enemigo del proceso, Martínez respondió que la acusación es "absolutamente ridícula" y que desde el inicio advirtió sobre el riesgo del narcotráfico en los territorios. Relató que en enero de 2017, en Caucasia, líderes sociales le contaron que el Estado se había retirado del Nordeste antioqueño, Córdoba y el sur de Bolívar, y que el Clan del Golfo, el ELN y las incipientes disidencias pagaban 2 millones de pesos a desmovilizados para sacarlos del proceso.

"Estos no son temas que se pueden mirar por el prisma de la conveniencia política, sino del cumplimiento de las obligaciones legales", concluyó el exfiscal, quien cerró con un mensaje sobre las dificultades del acuerdo, en la semana en que se conmemoran los diez años de su firma: "No hay que buscar los problemas en el ojo ajeno, sino en el propio".