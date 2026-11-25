El Ministerio Rastafari de Jehová es una comunidad que desarrolla prácticas religiosas y espirituales en Colombia, en las que el cannabis hace parte de algunos de sus rituales. Juan Diego Caro, fundador y ministro de obras culturales de esta congregación, explicó cómo se realizan sus encuentros, en qué creen y por qué buscan el reconocimiento de su identidad religiosa.

Según Caro, las reuniones comenzaron en 2024, mientras que el trabajo jurídico para obtener reconocimiento inició en marzo de 2025. La comunidad se basa en las raíces del rastafarismo, un movimiento que promueve la conexión con la naturaleza, la hermandad, la conciencia y la relación con Dios.

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¿Cómo son los rituales del Ministerio Rastafari de Jehová?

Los encuentros se realizan los sábados y domingos en un espacio físico de la congregación. Allí, los integrantes comparten conocimientos bíblicos, realizan oraciones, meditan y conversan sobre sus creencias. En algunas reuniones también llevan a cabo una ceremonia con cannabis, a la que denominan 'ganja'.



Caro aclaró que la participación en estas prácticas no implica que las personas deban consumir marihuana. “Nosotros no incitamos ni buscamos que las personas que se acercan consuman, ni hablamos de consumo. Es parte de nuestra forma ritualística, de nuestra ceremonia”, afirmó.

Antes de la interacción con la planta, realizan una socialización y una oración para agradecer por el encuentro. El fundador señaló que el propósito es compartir conocimientos y permitir que quienes se acercan conozcan las raíces y la concepción religiosa del ministerio.

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El cannabis como parte de sus prácticas religiosas

Para esta comunidad, la marihuana es considerada una planta sagrada y una forma de establecer una conexión con Dios, a quien llaman Jah. Caro explicó que su creencia parte de la relación entre la divinidad y la naturaleza.

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“Porque es la planta que nos hace entrar directamente en esa comunión, en esa conexión con Dios”, señaló al referirse al papel que tiene el cannabis en sus ceremonias.

Durante los encuentros, pueden fumar la planta o utilizar incienso de cannabis. Sin embargo, el fundador aseguró que no todos los integrantes participan de esa práctica y que algunos rastafaris han dejado de consumirla sin abandonar las enseñanzas religiosas.

Reconocimiento religioso y trabajo ambiental

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El Ministerio Rastafari de Jehová cuenta con 12 integrantes fundadores y, de acuerdo con Caro, más de 30 personas asisten de manera continua a sus congregaciones.

La comunidad también desarrolla actividades sociales y ambientales, como jornadas de siembra de árboles y plantas ornamentales, además de espacios pedagógicos para compartir sus conocimientos.

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Caro sostuvo que su propósito no es promover el consumo ni la comercialización del cannabis. “Nuestro propósito nunca fue hablar del consumo del cannabis, sino tener una representación religiosa y espiritual”, afirmó.

La búsqueda de reconocimiento jurídico, agregó, responde a la necesidad de que su identidad religiosa sea respetada y de que sus integrantes puedan explicar el carácter espiritual de sus prácticas ante las autoridades.