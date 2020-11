“La Fiscalía jamás entrampó al señor Santrich”: Néstor Humberto Martínez

El exfiscal general Néstor Humberto Martínez , en diálogo con BLU Radio, dijo que por la unidad de delitos contra la Salud llegó al caso ‘Jesús Santrich’ y negó que la investigación se hubiera dado un “entrampamiento” de la Fiscalía contra el hoy disidente de las Farc.

“La Fiscalía jamás entrampó al señor Santrich. La Fiscalía venía conociendo unos caos de corrupción muy graves en el sector de la salud. (…) Ahí había uno caballeros que se apropiaban de contratos y rentas de públicas. Varios de ellos quedaron imputados y, entiendo, que ya hay algunos condenados. Escuchando a esos señores, en la unidad de delitos contra el sistema de salud, apareció un personaje, que se presentaba como desmovilizado de las Farc, muy cercano a ‘Iván Márquez’ que se llamaba Marlo Marín”, manifestó.

“Él les ofrecía como se debían quedar con los contratos de salud para los excombatientes. (…) Gracias al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ese contrato no lo pudieron hacer. El mismo señor Marín empezó a hablar de quedarse con los contratos del posconflicto. (…) pedía el 5% para él y para su familia. (…) Nosotros empezamos a oír que este señor empezó a hablar de televisores. Ahí tomé la decisión de enviar esta investigación a la unidad de crimen organizado. El día 7 de diciembre, después de que habían hecho la entrega de 5 kilos de coca, le pregunté al director de la DEA si estaban haciendo una operación internacional relacionada con los excombatientes de las Farc”, agregó.

Según el exfiscal, así la Fiscalía llegó al nombre de ‘Jesús Santrich’. Además, negó que la Fiscalía haya realizado entregas controladas de cocaína en el caso.

“Nunca hubo cocaína en la Fiscalía General de la Nación. Eso no le cabe en la cabeza a nadie. (…) En ese caso era droga que tenía Marín Marín y que ustedes recordará, Marín dice que él recibió esa droga de ‘Santrich’ y que el producido de esa droga, que fueron más de 20 millones de pesos, él se los entregó a ‘Santrich’”, puntualizó.

En ese sentido, el exfiscal Martínez manifestó que no pueden quedar dudas ni sospechas sobre la actuación del organismo acusador en el caso.

Los audios

Martínez Neira dijo que no es enemigo de la paz, como lo han señalado algunos sectores, tras la publicación de El Espectador, de que hubo una “acción planificada y concertada para generar una situación que afectaría el acuerdo de paz”.

Además, dijo que no son 24.000 audios los relacionados con el expediente de ‘Santrich’: “Lo de los 24.000 (audios) es una fantasía. No sé de qué están hablando. No tengo ni idea. De lo que puedo dar crédito es que a mí mis funcionarios me entregaron 12 grabaciones en donde estaba comprometida la conducta del señor ‘Santrich’”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU