En una comunicación catalogada como confidencial y reservada con fecha del 19 de octubre de 2017, el entonces Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, remitió al presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, un detallado informe en el que alertaba sobre graves conductas delictivas cometidas con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz

El documento, cuyo asunto formal fue la "Sujeción al orden legal de los desmovilizados", expuso evidencias probatorias e interceptaciones telefónicas que demostraban la continuidad en actividades de narcotráfico, la inclusión fraudulenta de delincuentes en listados de desmovilizados y extorsiones vinculadas al despojo de tierras por parte de exintegrantes de la guerrilla y redes criminales asociadas, así lo reveló el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina.

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Continuidad del narcotráfico y laboratorios clandestinos

El informe de la Fiscalía reservó un apartado central para detallar diversas investigaciones sobre la persistencia del narcotráfico tras el acuerdo. Entre los casos expuestos figura el de alias "Rodrigo Cadete", cuya salida del proceso de paz responde a una estrategia previa y coordinada para retomar el mando de las disidencias junto a alias 'Gentil Duarte' en departamentos como Vichada, Meta y Caquetá.

En el Cauca, la Fiscalía identificó la existencia de laboratorios clandestinos de producción de clorhidrato de cocaína en el municipio de Buenos Aires, con capacidad para procesar hasta 3.000 y 5.000 kilos de droga destinados al cartel de Sinaloa en México.



Según la información de inteligencia, la seguridad y operación de estas instalaciones estaba a cargo de exmilitantes de las Farc, ubicados en las inmediaciones de las antiguas Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN).

De igual forma, en el Pacífico nariñense se documentó la actuación de alias "el Pollo", antiguo integrante de la Columna Daniel Aldana que pasó a liderar la estructura disidente "Gente del Orden", dedicada al tráfico de estupefacientes, extorsión y homicidio en la región de Tumaco.

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Inclusión de narcotraficantes y miembros del ELN en listas de paz

La misiva alertó sobre un esquema de corrupción enfocado en incluir a personas ajenas a la insurgencia en las listas de desmovilizados entregadas al Gobierno Nacional para acceder a los beneficios de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Entre los casos acreditados por el ente investigador sobresalen los de conocidos narcotraficantes requeridos en extradición por la justicia de Estados Unidos: Luis Carlos Rodríguez Chamorro (alias Guasea): Requerido por el Cartel del Norte del Valle, habría pagado 3.000 millones de pesos a alias 'Sábalo' (cabecilla del Frente 29) para figurar en las listas de acreditación.

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Tito Aldemar Ruano Yandun (alias Don Ti): Acusado de narcotráfico y lavado de activos, pagó cobros superiores a los 1.000 millones de pesos a la guerrilla y evadió un operativo de captura huyendo a una zona veredal en Tumaco.

Javier Gaviria Muñoz (alias Cazuelo) y Oscar Eduardo Castro Rivera (alias "Bailena"): Integrantes del ELN y de la banda Los Rastrojos, respectivamente, negociaron pagos multimillonarios para ser certificados fraudulentamente como miembros de las Farc y así frenar órdenes de captura o trámites de extradición.

Asimismo, las interceptaciones telefónicas salpicaron a Marlon Marín Marín (sobrino del líder negociador Iván Márquez), a quien se señala de gestionar la inclusión ilícita de particulares en los listados de la JEP y negociar acuerdos económicos en el sector transporte y de combustibles.

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Extorsiones y despojo de tierras en el Meta y Caquetá

En materia de extinción de dominio, el documento expuso la continuidad de actividades extorsivas y maniobras de acaparamiento ilícito de tierras por parte de desmovilizados. En el municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá), la Fiscalía rastreó activos por más de 373.260 millones de pesos vinculados a predios baldíos acumulados mediante testatarios para ganadería y rutas de contrabando.

Por otra parte, se denunciaron presiones violentas en La Uribe y Granada (Meta) por parte de delegados de mandos insurgentes como alias 'El Paisa' y alias 'Romaña', quienes exigían a los propietarios el traspaso de fincas o el pago de sumas de dinero para permitirles conservar el dominio de sus predios.