En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este miércoles 25 de noviembre, la Defensoría del Pueblo presentó el primer Índice Departamental de Riesgo de Agravamiento de las Violencias Basadas en Género, una herramienta que permite identificar los territorios donde existen condiciones que pueden favorecer la persistencia o el agravamiento de estas violencias.

De acuerdo con los resultados, Guaviare, con 59,9 puntos; Vichada, con 53,5; Caquetá, con 51,6; Amazonas, con 49,4, y Guainía, con 48,5, son los cinco departamentos que se encuentran en nivel de riesgo alto.

Violencia de género, imagen de referencia Foto: GettyImages

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El análisis, que abarcó los 32 departamentos, identificó que otros 16 territorios están en riesgo medio y 12 en riesgo bajo.

Uno de los principales hallazgos de la Defensoría es que las mayores dificultades están relacionadas con las capacidades institucionales y comunitarias para prevenir, atender y contener las violencias. En los departamentos de riesgo alto, el déficit de estas capacidades alcanza un promedio de 80,7 puntos, frente a 50 puntos en los territorios de riesgo medio y 32,8 en los de riesgo bajo.



La Defensoría también advirtió que un menor número de casos registrados no necesariamente significa que haya menos violencia. Por ejemplo, en departamentos como Vichada pueden existir barreras para denunciar, acceder a los servicios y recibir atención, lo que dificulta conocer la dimensión real del problema.

“Es muy probable que la capacidad institucional sea precaria o esté muy lejos de donde necesitan las mujeres la respuesta, que ni siquiera estamos sabiendo lo que está ocurriendo”, explicó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

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La herramienta reúne indicadores cuantitativos y cualitativos sobre cinco dimensiones: factores estructurales, coyunturales y desencadenantes; violaciones a los derechos humanos ya registradas, y capacidades sociales e institucionales.

Su alcance incluye las violencias contra las mujeres y las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas.

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Además de los cinco departamentos en riesgo alto, la Defensoría llamó la atención sobre otros territorios con situaciones particulares. Vaupés presenta un déficit de capacidades comparable al de las zonas de riesgo alto, mientras que Huila y Caldas registran una presión coyuntural elevada y Antioquia sobresale en los factores desencadenantes.

Frente a este panorama, la defensora Iris Marín hizo un llamado a las entidades del Estado para que adopten medidas concretas, con responsables, recursos, plazos y mecanismos de seguimiento.

Entre las necesidades identificadas están acercar la atención a las zonas rurales y dispersas, fortalecer los mecanismos de protección inmediata, garantizar la continuidad de las rutas institucionales y mejorar la información sobre las violencias basadas en género.

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“Esto no es normal y no nos podemos acostumbrar”, concluyó la defensora.