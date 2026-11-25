Las niñas y adolescentes continúan siendo uno de los grupos más afectados por diferentes formas de violencia en Colombia. Las cifras más recientes, correspondientes a enero-septiembre de 2026, muestran una situación especialmente preocupante en casos de violencia sexual, desapariciones y muertes violentas.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, los datos de Medicina Legal evidencian que, aunque algunos indicadores de violencia no fatal contra las mujeres presentaron una disminución general, persisten altos niveles de vulnerabilidad entre las menores de edad.

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Entre enero y septiembre de 2026, 14.807 niñas y adolescentes fueron valoradas por hechos de violencia no fatal. De ese total, la violencia sexual representó el 60,5 % de los casos registrados en niñas. Es decir, seis de cada diez hechos de violencia no fatal contra ellas correspondieron a agresiones sexuales.

Otro dato que llama la atención es el lugar donde ocurrieron estos hechos. Cerca de dos de cada tres casos se registraron dentro de una vivienda, un espacio que debería representar protección y seguridad para las menores.



La información también muestra que los presuntos agresores, en su mayoría, hacen parte del entorno cercano de las víctimas. Aproximadamente el 73 % de los señalados en los casos de violencia contra niñas fueron familiares o personas conocidas.

Pero uno de los indicadores que presenta el mayor aumento es el de las desapariciones. Entre enero y septiembre de 2026 se registraron 2.634 desapariciones de niñas y adolescentes, frente a 887 casos reportados durante el mismo periodo de 2025.

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Esto representa un incremento del 197 % en los registros de desaparición de menores de edad. Además, siete de cada diez mujeres desaparecidas registradas en Colombia durante 2026 correspondieron a niñas y adolescentes.

La situación también genera preocupación por los casos que continúan sin ser resueltos. Al 10 de octubre de 2026, 1.574 de las niñas y adolescentes que aparecían en los registros de desaparición continuaban reportadas como desaparecidas.

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Las muertes violentas representan otro indicador de preocupación. Durante 2026 se registraron 175 muertes violentas de niñas y adolescentes. De ese total, 98 correspondieron a suicidios y 77 a homicidios.

Esto significa que el 56 % de las muertes violentas registradas en niñas correspondieron a suicidios. La principal causa asociada fue la asfixia, con 93 casos, seguida por las lesiones ocasionadas por proyectil de arma de fuego.

Las cifras muestran que la violencia contra las mujeres cambia de acuerdo con la edad. Mientras las niñas y adolescentes enfrentan principalmente situaciones relacionadas con violencia sexual y desapariciones, durante la juventud y la adultez adquieren mayor relevancia las violencias ejercidas por parejas o exparejas.