La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de José Francisco Valle Pilia, un ciudadano ítalo-costarricense que fue secuestrado en el Valle del Cauca el 1 de mayo de 2025 y cuyo paradero sigue siendo desconocido.

El organismo internacional advirtió que su vida e integridad personal se encuentran en grave riesgo y pidió al Estado colombiano intensificar las acciones para encontrarlo.

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De acuerdo con la información presentada ante la Comisión, Valle Pilia es investigador en agroecología y fue secuestrado por integrantes de un grupo criminal organizado. Desde entonces, no se ha logrado establecer dónde está ni cuál es su situación actual.

La preocupación aumentó durante 2026, luego de que se conociera información sobre presuntas pruebas de vida que indicarían que el ciudadano podría continuar con vida y estaría bajo custodia de un grupo delincuencial o armado en Colombia. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado su ubicación ni se ha logrado su rescate.



Frente a este caso, el Estado colombiano informó a la CIDH sobre las diferentes actuaciones adelantadas por las autoridades para encontrarlo. Entre ellas mencionó la activación de mecanismos de búsqueda, el fortalecimiento y seguimiento de las investigaciones y la coordinación entre las entidades encargadas de esclarecer lo ocurrido.

Tras evaluar la información entregada por las partes, la Comisión consideró que la situación continúa siendo preocupante, puesto que, después de más de un año y cinco meses del secuestro, las investigaciones todavía no han permitido establecer qué ocurrió con Valle Pilia ni dar con su paradero.

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Por esta razón, mediante la Resolución 94 de 2026, emitida el pasado 22 de noviembre, la CIDH concluyó que existe una situación de gravedad y urgencia; sin embargo, tuvo en cuenta la posibilidad de que el ciudadano siga con vida y permanezca retenido.

En consecuencia, el organismo internacional le solicitó al Estado colombiano adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar su vida e integridad personal.

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También pidió redoblar los esfuerzos de búsqueda para establecer dónde se encuentra y en qué condiciones, con el propósito de lograr su liberación y garantizar su seguridad, medidas que se deben concretar con los familiares y sus representantes, quienes deberán ser informados de las labores y gestiones a realizar.

Finalmente, la Comisión aclaró que el otorgamiento de estas medidas cautelares no constituye un prejuzgamiento ni significa que el Estado colombiano haya sido declarado responsable de una violación de derechos humanos.