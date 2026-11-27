La utilización de drones cargados con explosivos se ha convertido en una de las nuevas amenazas para la seguridad y la población civil en Norte de Santander.

Un informe de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, advierte que durante lo corrido de 2026 se han documentado 62 ataques con drones en nueve municipios del departamento, que dejan 115 víctimas entre civiles y miembros de la Fuerza Pública.

Publicidad

El consolidado, con corte al 20 de noviembre de 2026, reporta cinco civiles muertos y 51 heridos. En las filas de la Fuerza Pública se contabilizan 15 uniformados fallecidos y otros 44 lesionados. En total, son 20 personas muertas y 95 heridas como consecuencia de estos hechos.

Los municipios más afectados son Tibú, con 28 ataques y 46 víctimas, y El Tarra, con 16 casos y 31 víctimas. Entre ambos territorios concentran más del 70 % de los hechos documentados.

Publicidad

El informe también registra ataques en Sardinata, con siete casos; El Carmen, con cinco; Convención, con dos; y Teorama, Ábrego, Ocaña y El Zulia, con un caso cada uno.

Además de las víctimas humanas, los ataques han provocado daños en viviendas, instalaciones militares y policiales, vehículos, establecimientos comerciales, cultivos y animales. También se han registrado desplazamientos, confinamientos y restricciones a la movilidad de comunidades rurales del Catatumbo.

Publicidad

Ataque con drones en San Martín de Loba, Norte de Santander: van 70 en El Catatumbo este año https://t.co/zcwg1ntFLn pic.twitter.com/NtHhlFV8bd — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 16, 2026

Uno de los hechos documentados ocurrió el pasado 12 de noviembre en el corregimiento de Filo El Gringo, en El Tarra, donde diez personas resultaron heridas. Ese mismo día, en la vereda Barco La Silla, en Tibú, un ataque con 20 artefactos explosivos contra tropas del Batallón de Operaciones Terrestres No. 10 dejó nueve uniformados heridos.

CORPOREDDEH advirtió sobre la gravedad de la situación humanitaria y pidió respeto por el Derecho Internacional Humanitario, protección para la población civil y mayores acciones institucionales para prevenir nuevos ataques.

Publicidad

El documento también señala que no se cuenta con registros de integrantes del ELN o de las disidencias del Frente 33 de las FARC muertos o heridos en estos ataques durante el periodo analizado.

La expansión de esta modalidad de violencia mantiene en alerta a las comunidades del Catatumbo y otras zonas de Norte de Santander, donde los drones se han convertido en un instrumento recurrente de los ataques en medio del conflicto armado.