Un crédito rechazado tiene efectos que van más allá de la solicitud negada. Para personas y empresas puede significar frenar su operación, y para las entidades financieras implica, en algunos casos, dejar pasar a un cliente con capacidad real de pago. Ese costo oculto se refleja en las cifras de acceso al crédito en Colombia, especialmente en el segmento de las microempresas.

Microempresas y acceso al crédito en Colombia: las cifras de 2025

De acuerdo con el más reciente informe de Banca de las Oportunidades, entre el 35,3 % y el 35,5 % de la población colombiana cuenta con un crédito formal activo en una entidad vigilada. El panorama es más restrictivo para las microempresas: aunque representan el 92,5 % del tejido empresarial del país, apenas el 16,1 % obtuvo financiación en 2025. Esto significa que el 83,9 % de estos negocios no accedió a recursos del sistema financiero formal durante ese año.

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El costo de rechazar a clientes solventes

Mariano Sokal, cofundador y CEO de uFlow, firma tecnológica especializada en automatización crediticia, afirma que el problema no está en que las entidades deban aprobar más créditos sin tener en cuenta el riesgo. Según explica, cuando la evaluación depende de procesos manuales, de sistemas sin interoperabilidad o de modelos que analizan solo una parte de la realidad económica del solicitante, se pierde precisión al decidir si se otorga o no un préstamo.

“Esto no solo impacta la rentabilidad de las entidades, sino que frena a toda la economía”, señaló el directivo.



Las fallas operativas en la evaluación de riesgo crediticio

Entre los factores operativos que inciden en esta situación figuran la dependencia de documentos físicos, las validaciones redundantes, el uso de hojas de cálculo, las consultas aisladas y las autorizaciones burocráticas entre departamentos.

A esto se suma la falta de agilidad tecnológica. Cuando cada ajuste en una política de riesgo exige meses de desarrollo, la entidad tiene menos capacidad para adaptarse al comportamiento de sus usuarios y a la volatilidad del mercado, lo que incrementa el margen de inconsistencias en los criterios de evaluación.

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Dependencia de fuentes de información convencionales

Otro de los obstáculos señalados es que bancos y demás entidades financieras se apoyan principalmente en fuentes tradicionales para perfilar el riesgo. El historial en centrales de crédito, los estados financieros formales y las garantías siguen siendo elementos relevantes, pero no permiten establecer por completo la capacidad de pago real de una persona o un negocio.

“Una microempresa puede tener ventas recurrentes, un flujo de caja constante y relaciones comerciales estables, pero carecer de estados financieros auditados o de una trayectoria suficiente en el sistema bancario. De manera similar, un trabajador independiente puede recibir ingresos regulares sin que estos se reflejen de la misma forma que los de un empleado con nómina”, explicó Sokal.

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El vocero de uFlow agregó que la ausencia de herramientas predictivas puede llevar a los comités de riesgo a interpretar la falta de un historial crediticio convencional como insolvencia.

El crédito informal gana terreno entre los hogares

Esta brecha en el acceso a financiación formal también se relaciona con el crecimiento de alternativas informales. Cifras de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) indican que el crédito informal y los prestamistas ilegales ocupan el tercer lugar entre las fuentes de endeudamiento de los hogares colombianos y representan el 12,1 % del total de las obligaciones vigentes.

Tecnología, Open Finance y datos alternativos en el análisis crediticio

Frente a este escenario, el sector plantea la integración de herramientas tecnológicas en los procesos de evaluación. Los motores de decisión, por ejemplo, permiten a las entidades conectar fuentes de datos alternativas en tiempo real, probar cambios en sus políticas de riesgo, comparar resultados y conocer las razones exactas detrás de cada aprobación o rechazo. Esta capacidad fortalece el control interno y facilita identificar si un criterio específico está generando rechazos sistemáticos en un segmento determinado.

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Finanzas abiertas para perfilar a los clientes sin historial

La transición hacia el Open Finance, o finanzas abiertas, y el uso de datos alternativos, como el pago de servicios públicos o la transaccionalidad, se señalan como elementos clave para perfilar a los clientes que no aparecen en los registros tradicionales. No obstante, aprovechar múltiples fuentes de información y calibrar las reglas de riesgo sin perder velocidad requiere un sistema de decisiones ágil y automatizado.

Precisión, no flexibilización de los filtros

Sokal precisó que la solución no consiste en relajar los filtros de riesgo para prestar de manera irresponsable, pues esto elevaría el denominado Error Tipo II, es decir, la falsa aprobación seguida de impago. El objetivo, según el directivo, es mejorar la precisión del análisis.

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Al evaluar variables como el flujo de caja continuo, el pago de servicios básicos o la transaccionalidad de una billetera digital, los intermediarios financieros pueden estructurar ofertas personalizadas sin depender exclusivamente de un historial crediticio estático o de garantías inmobiliarias, activos de los que carece la mayoría de las microempresas en el país.