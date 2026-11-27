La crisis del sistema de salud sigue pasando factura a los hospitales de Santander. La Clínica FOSCAL lanzó una nueva alerta por la crítica situación de sus servicios de atención: el área de urgencias supera el 400% de su capacidad instalada y las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) están al 100% de ocupación.

La advertencia fue emitida este 26 de noviembre por el director general de la Organización FOSCAL, Jorge Ricardo León Franco, quien señaló que la sobreocupación está provocando mayores tiempos de espera y obliga a priorizar la atención de los pacientes en estado crítico.

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Ante este panorama, la institución hizo un llamado a los usuarios para que no acudan a urgencias por condiciones de salud que no requieran atención inmediata y utilicen los servicios de consulta externa y prioritaria de sus respectivas EPS.

La crisis de la atención en salud en Santander sigue evidenciando la presión sobre los servicios hospitalarios. La Clínica FOSCAL lanzó una alerta pública por sobreocupación en su servicio de urgencias, que supera el 400% de su capacidad de atención #MañanasBlu pic.twitter.com/t1Rho3aH1a — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 27, 2026

La situación enciende nuevamente las alarmas sobre la capacidad de respuesta de la red hospitalaria de Santander, en medio de las dificultades que enfrenta el sistema de salud y la presión sobre las instituciones prestadoras de servicios.

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La alerta de FOSCAL se suma a las preocupaciones por la saturación de los servicios de urgencias en el departamento, donde los pacientes enfrentan mayores dificultades para acceder oportunamente a la atención médica.

Una ocupación del 450 % de su capacidad instalada registra el servicio de urgencias del Hospital Internacional de Colombia (HIC), en Piedecuesta, una situación que evidencia la alta demanda de atención médica y que podría generar mayores tiempos de espera para los pacientes que acuden a este centro asistencial.

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Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia y del HIC, señaló que la sobreocupación no es un problema exclusivo de esta institución, sino que afecta a diferentes centros asistenciales de Bucaramanga y su área metropolitana.

Hospital Internacional en Piedecuesta advierte demoras en urgencias por ocupación del 450% #VocesySonidos https://t.co/8KhOhlNo3m — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 26, 2026

Según explicó, "la reducción en el número de camas de cuidado intensivo y la llegada de pacientes remitidos desde diferentes regiones del país han aumentado la presión sobre los servicios hospitalarios". Incluso, aseguró que el Hospital Universitario y la Foscal han tenido que cerrar temporalmente sus servicios de urgencias debido a la alta demanda.