El director nacional de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, manifestó su preocupación por el impacto que tendría la aprobación del proyecto de ley de rescate fiscal de 2026 sobre los tenderos del país, ante la propuesta de aumentar del 5 % al 19 % el impuesto a las bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados.

El dirigente gremial advirtió que el incremento de los tributos, sumado al impuesto a la cerveza, podría elevar los costos para las empresas y trasladarse al precio final que pagan los consumidores. Esta situación, según explicó, podría reducir la demanda de estos productos y afectar las ventas de las tiendas de barrio.

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“Nos preocupan los tenderos porque obviamente el impuesto de bebidas azucaradas y el impuesto de ultra procesados y ahora el impuesto de la cerveza va a influir en los costos de las empresas y esto puede disminuir la demanda y las ventas de las tiendas”, señaló Cabal.

También indicó que los tenderos serían uno de los sectores más afectados por estas medidas, debido a las posibles consecuencias que tendría el encarecimiento de estos productos en el consumo diario de los hogares.



De otro lado, el director nacional de Fenalco se refirió a la situación de seguridad en el país y reconoció que Colombia atraviesa un momento difícil, en medio de los recientes atentados y hechos violentos.

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Sin embargo, consideró que las reacciones de los grupos armados hacen parte del camino que debe recorrer el país para recuperar la tranquilidad en los territorios.

“El esfuerzo por luchar contra los grupos armados por la tranquilidad de los territorios, obviamente esto ha despertado también la reacción y estamos en un momento difícil, ya hemos visto los atentados y los sucesos de los últimos días, pero yo creo que eso es parte, parte del camino que tiene que recorrer el país para recuperar la tranquilidad y la seguridad en todo el territorio”, puntualizó el dirigente gremial.