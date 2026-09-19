Tiendas de barrio reciben un importante “salvavidas”: así pueden aumentar sus ganancias

Las tiendas de barrio enfrentan un escenario en el que mantener el nivel de ventas se ha vuelto más difícil. La expansión de los domicilios y las compras por internet ha cambiado los hábitos de consumo, mientras los clientes tienen cada vez más opciones para adquirir productos sin desplazarse hasta un establecimiento físico.

Esto ha llevado a estos pequeños comercios a buscar alternativas para mantenerse activos y responder a las nuevas dinámicas de consumo. Las tiendas están ampliando su modelo de negocio con servicios que van más allá de la venta de alimentos y productos de consumo. Recargas de celulares, pagos, corresponsales bancarios y otros servicios digitales se están incorporando a estos establecimientos como alternativas para generar ingresos adicionales.

Un escenario planteado por Movilservicios muestra que un comercio podría alcanzar cerca de $500.000 mensuales en comisiones al combinar diferentes servicios. La compañía aclara que esta cifra no corresponde a un promedio del sector ni representa una rentabilidad garantizada, sino que sirve para dimensionar el potencial de estas actividades.

La propuesta parte de aprovechar el flujo habitual de clientes. Una persona que llega a la tienda para comprar un producto también puede utilizar el establecimiento para hacer una recarga, realizar un pago, retirar dinero u otra operación.



De esta manera, los servicios transaccionales pueden convertirse en una fuente adicional de ingresos sin reemplazar la actividad tradicional del negocio. Por cada operación realizada mediante la plataforma, el establecimiento recibe una comisión y puede generar oportunidades de venta cruzada.

Tienda de barrio Foto: Pexels, Kampus Production

Publicidad

¿Qué servicios pueden ofrecer las tiendas de barrio para aumentar sus ingresos?

Entre las alternativas se encuentran las recargas de operadores móviles, apuestas deportivas, corresponsalía bancaria, recaudos, certificados, SOAT y pines, además de otros servicios financieros y digitales.

Según Movilservicios, las recargas móviles pueden generar comisiones de entre 4,5 % y 5,5 %, mientras que los productos relacionados con apuestas deportivas manejan porcentajes de entre 1 % y 2,5 %. En el caso de la corresponsalía bancaria, la remuneración puede estar entre $250 y $400 por transacción, dependiendo del servicio.

Publicidad

En el escenario presentado por la compañía, un establecimiento que registre $2 millones mensuales en recargas, $5 millones en productos de apuestas deportivas y 500 operaciones de corresponsalía podría obtener alrededor de $500.000 en comisiones.

Con un mayor volumen de operaciones, la estimación podría acercarse a $1,3 millones mensuales. Sin embargo, el resultado depende de las condiciones y del movimiento de cada establecimiento.

¿Cómo pueden las tiendas de barrio convertirse en puntos de servicios digitales?

El modelo busca que el establecimiento aproveche su ubicación y la relación cotidiana que mantiene con los habitantes de su zona. Esto puede tener especial relevancia en municipios intermedios y áreas rurales, donde algunos trámites y operaciones requieren desplazamientos.

Entre las barreras para adoptar estas herramientas están el desconocimiento de las plataformas digitales, la falta de capacitación y los problemas de conectividad en algunas zonas. Movilservicios señala que contar con herramientas sencillas y acompañamiento puede facilitar la incorporación de estos servicios.

La compañía también proyecta una mayor incorporación de pagos y transferencias digitales, recaudos, servicios financieros, seguros y soluciones para pequeños comercios. En este escenario aparece Bre-B, el sistema de pagos inmediatos e interoperables, que según datos citados del Banco de la República registraba más de 34 millones de usuarios y más de 670 millones de transacciones acumuladas en abril de 2026.

La tendencia apunta a una tienda híbrida, en la que la venta de productos físicos se combine con un portafolio de servicios. Para los tenderos, esto implica incorporar nuevas capacidades digitales; para los clientes, encontrar más soluciones en un mismo punto del barrio.