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Blu Radio  / Política  / Partido Comunes rechaza señalamientos de María Claudia Tarazona por el asesinato de Miguel Uribe

Partido Comunes rechaza señalamientos de María Claudia Tarazona por el asesinato de Miguel Uribe

La colectividad rechazó declaraciones de María Claudia Tarazona, negó cualquier relación con el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay y aseguró que mantiene su compromiso con el acuerdo de paz.

María Claudia Tarazona.
María Claudia Tarazona.
Blu radio.
Por: Gabriela Calderón
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

El Partido Comunes rechazó los señalamientos relacionados con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay y negó cualquier vinculación con el crimen, luego de las declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda del lider político. A través de un comunicado, la colectividad cuestionó las afirmaciones y reiteró su compromiso con el cumplimiento del acuerdo de paz de La Habana.

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En el documento, el partido aseguró que sus integrantes han sido objeto de una campaña de ataques, desinformación y estigmatización; además agregaron que estas acusaciones se han dirigido contra su presidente, Rodrigo Londoño, otros dirigentes de la organización y miembros de la bancada en el Congreso de la República.

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La colectividad también cuestionó las actuaciones del Gobierno nacional frente a la implementación del acuerdo de paz. De acuerdo con el comunicado, desde la bancada gubernamental se estaría impulsando una ofensiva para revertir aspectos relacionados con el Acuerdo de Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz. Asimismo, mencionaron la solicitud de retirar el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, un punto que incluyó entre sus preocupaciones.

María Claudia Tarazona: “No podemos perder la esperanza, muerte de Miguel no puede quedar en vano”
Habla María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay.
Foto: EFE y captura de redes sociales

Frente a los señalamientos sobre el asesinato de Uribe Turbay, el partido rechazó las declaraciones atribuidas a Tarazona y defendió su compromiso con la paz. En el comunicado, sostuvieron que no ha incumplido lo pactado hace una década y afirmaron que sus actuaciones se han desarrollado dentro del marco constitucional y legal.

“Estamos prestos a atender cualquier requerimiento de las autoridades correspondientes, sobre el caso del asesinato del senador Uribe Turbay, con la tranquilidad que nos otorga la certeza de haber obrado en el marco de la Constitución y la ley, a partir de la firma del Acuerdo de Paz”, señalaron.

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El pronunciamiento fue suscrito por varios integrantes de la colectividad, entre ellos Julián Gallo Cubillos, Pablo Catatumbo Torres, Sandra Ramírez Lobo, Omar de Jesús Restrepo, Imelda Daza Cotes y Luis Alberto Albán.

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