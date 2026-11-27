En el cierre del Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, realizado en Cartagena, el presidente Abelardo De La Espriella entregó anuncios para los sectores de la construcción y la infraestructura, y envió un mensaje de respaldo y confianza a los gremios.

Uno de los anuncios más importantes fue el inicio de los estudios de factibilidad para el Tren de Cercanías del Caribe, un proyecto que busca conectar, a través de una línea férrea, a Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Valledupar. El mandatario tampoco descartó que el trazado pueda extenderse hasta Riohacha, en el departamento de La Guajira.

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“Eso lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer es un tren intergaláctico”, concluyó.

Por otra parte, hizo un llamado al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, y a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, para actualizar y mejorar la infraestructura aeronáutica del país, con cerca de 5 billones de pesos que la Nación dispuso a través de un decreto. Según el mandatario, estos recursos permitirán no solo atraer inversión internacional, sino también mejorar los procesos logísticos que actualmente generan demoras y sobrecostos.



“Tenemos puertos sobre dos océanos y una posición geográfica privilegiada que muchos países quisieran tener. Hay que aprovecharla. Quiero instalaciones modernas, operaciones más eficientes y mejores condiciones para el comercio internacional”, precisó.

Asimismo, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó investigar uno a uno los proyectos de infraestructura y vías que fueron adjudicados hace tiempo y aún no han sido terminados, con el propósito de determinar si existen presuntas irregularidades, tomar medidas y destrabar las obras para que puedan finalizarse.

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“Pero no voy a permitir, bajo ninguna circunstancia, que las obras sigan paralizadas porque los funcionarios no toman decisiones. Los ministros, los directores de entidades tienen que resolver los asuntos pendientes porque de eso se trata en este gobierno: de resolver, de dar soluciones”, aseguró.

Finalmente, el mandatario envió un mensaje de confianza al gremio y aseguró que los sectores de la infraestructura y la construcción tendrán respaldo del Gobierno nacional en los trámites de licencias y ejecución de proyectos, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del país.