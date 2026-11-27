La imagen generó una reacción del presidente Abelardo De La Espriella, quien cuestionó a Lafaurie y lo acusó de “tejer alianzas” con Cepeda. Además, anunció que su Gobierno se entendería directamente con los ganaderos, sin pasar por Fedegán.

Tras las críticas, la exsenadora María Fernanda Cabal salió en defensa de su esposo y aseguró que la fotografía no significa que exista una alianza política. “Nosotros jamás, jamás vamos a estar aliados con ningún comunista”, escribió en su cuenta de X.

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Explicó que Fedegán invita a su congreso a dirigentes de distintas corrientes políticas y que, cuando llega un congresista, lo usual es saludarlo.

Iván Cepeda y José Felix Lafaurie Redes sociales

Cabal también se refirió a su propia postura frente al senador Cepeda. Dijo que ha sido contradictora de él y que lo sigue siendo, y aseguró que no le gusta su trayectoria.



“Creo que, en medio de la persecución que le montaron al presidente Uribe, sus disputas con Cepeda terminaron dándole a este una estatura política que no tenía. Uribe estaba mucho más arriba”, agregó.

Finalmente, Cabal respondió directamente a la interpretación del presidente De La Espriella sobre la fotografía y consideró que se equivoca al leerla como una alianza entre Lafaurie y Cepeda.

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También lo describió como “muy emocional” y pidió “una pausa” antes de sacar conclusiones en medio de la polarización política. “En un país terriblemente polarizado, hay que hacer una pausa antes de sacar conclusiones”, señaló.