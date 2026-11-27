La exsenadora María Fernanda Cabal retó, a través de su cuenta en la red social X, al vocero oficial del Gobierno de Abelardo de la Espriella, Miller Soto, tras las versiones que señalan que ella habría hablado mal del hoy mandatario en la Embajada de Estados Unidos y que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, le habría contado directamente al jefe de Estado.

La información fue divulgada inicialmente por Néstor Morales en Mañanas Blu y respaldada posteriormente por el propio Miller Soto a través de su cuenta en la red social X. Frente a ese pronunciamiento, Cabal respondió mediante un video en el que calificó el señalamiento como falso y pidió acudir a los registros diplomáticos.

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“No diga mentiras, Miller Soto, vocero del Gobierno. Lo reto a usted a confirmar con la embajada americana cuál fue mi última reunión oficial con algún funcionario de la embajada, y le aseguro que fue hace más de año y medio”, manifestó la excongresista.

En su declaración, Cabal explicó cómo fueron los encuentros recientes a los que asistió en la sede diplomática y cuestionó los motivos detrás de esta controversia con el Ejecutivo. “Las últimas reuniones a las que asistí fueron multitudinarias: una en la casa del embajador y la segunda, donde estuve con Darcy Quinn, Vanessa de la Torre, ya Abelardo de la Espriella elegido. ¿Cuál es la amenaza que yo represento? ¿Les molesta el Partido Republicano? Yo he sido aliada incondicional antes y después de este gobierno, pero me deja serias dudas a qué juegan”, agregó.



Más temprano, en entrevista con Blu Radio, José Félix Lafaurie habló sobre el tema. Durante la conversación, el director del Servicio Informativo, Ricardo Ospina, le preguntó al presidente de Fedegán por el origen de este distanciamiento político: “¿Usted cree que ese es el origen de todo esto, de esta ruptura, en el sentido de que —pues, contó Néstor— la doctora Cabal habló mal del entonces candidato De la Espriella con funcionarios estadounidenses, que le contaron al Departamento de Estado y Marco Rubio terminó informándole a Abelardo De la Espriella? ¿Usted cree que ese es el origen de esta ruptura?”.

Ante la inquietud, Lafaurie aseguró que el presidente De la Espriella le expresó directamente su postura frente a la exsenadora, en presencia de varios integrantes del gabinete, entre ellos el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín: “Es posible, porque él también me lo había manifestado a mí el día que hablé con él. Incluso me dijo: 'Mira, no quiero nada con María Fernanda; contigo, todo lo que quieras; con Fedegán, todo lo que quieras'. Y esa no fue una reunión privada: ahí estaba el vicepresidente, ahí estaba el ministro Gómez Amín, ahí estaban varias personas; por consiguiente, me lo dijo, es claro”.

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Finalmente, Soto desde su red social X, le respondió a la excongresista, dijo que él no debe confirmar nada: “Doctora Cabal, yo solo sé que es cierto porque quien debía confirmar todo, lo confirmó hace rato. Y usted sabe que es así".