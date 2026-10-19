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Vía Panamericana permanece cerrada mientras desactivan explosivos en una alcantarilla

A través de un comunicado, la Tercera División del Ejército confirmó que los artefactos fueron instalados por integrantes del frente Carlos Patiño, disidencia de las Farc.

Explosivos abandonados en alcantarilla de la vía Panamericana.
Explosivos abandonados en alcantarilla de la vía Panamericana.
Ejército Nacional.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

En la mañana de este lunes, 19 de octubre, el paso vehicular en la vía Panamericana, en el sur del departamento del Cauca, se encuentra restringido debido a la presencia de artefactos explosivos en inmediaciones al sector de Piedra Sentada, en el municipio de El Patía.

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La presencia de estos elementos fue advertida por la comunidad, la cual puso en conocimiento de las autoridades la situación, y en una primera verificación se confirmó que habían sido abandonados al interior de una alcantarilla de la zona.

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El sector actualmente se encuentra acordonado, mientras el personal de antiexplosivos adelanta las verificaciones y las detonaciones controladas, por lo que se ha restringido el paso de los civiles para evitar cualquier riesgo.

A través de un comunicado, la Tercera División del Ejército confirmó que los artefactos fueron instalados por integrantes del frente Carlos Patiño, disidencia de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' que delinque en esa zona del departamento del Cauca.

"El equipo de detección y eliminación de artefactos explosivos del Ejército adelanta las verificaciones y los procedimientos para neutralizar los artefactos y prevenir afectaciones a la población civil, los viajeros y las tropas que transitan por este importante corredor vial", señala el comunicado.

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