Más de 50.000 habitantes esperan la puesta en marcha de la planta de agua en Santander de Quilichao

La Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Quitapereza, en Santander de Quilichao, sigue siendo una obra pendiente de entrar en funcionamiento. Por eso, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se reunió con Findeter, la Alcaldía Municipal, Emquilichao E.S.P., Emcaservicios, contratistas e interventores para revisar qué está frenando su puesta en marcha y establecer una ruta de trabajo que permita avanzar.

Aunque la construcción comenzó en noviembre de 2023 y terminó el 15 de diciembre de 2024, la planta aún no presta el servicio. Durante una visita técnica realizada el 14 de octubre de 2026, el Ministerio revisó el estado de la infraestructura, identificó los ajustes que faltan y acordó acciones con las entidades involucradas para superar las dificultades y avanzar hacia su operación.

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El proyecto cuenta con una inversión cercana a los $6.000 millones, de los cuales $3.990 millones fueron aportados por el Gobierno nacional. Una vez entre en funcionamiento, la PTAP Quitapereza contribuirá al abastecimiento de agua potable para 50.797 habitantes del municipio.

El reto ahora es que el trabajo conjunto entre las entidades permita resolver los pendientes y poner esta infraestructura al servicio de la comunidad. La apuesta es que los recursos invertidos se conviertan en soluciones reales para las familias de Santander de Quilichao y en mejores condiciones de acceso al agua potable.