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Desapareció en Cali tras viajar por trabajo: buscan a María Alejandra Molina Solano

La joven llegó a la capital del Valle del Cauca el jueves 8 de octubre para cumplir compromisos laborales. Su hermana, Natalia, aseguró que la última comunicación ocurrió el domingo y que desde el día siguiente los mensajes dejaron de llegar a su celular.

Desaparecida en Cali
Desaparecida en Cali
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Por: Felipe García
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

Crece la preocupación por la desaparición de María Alejandra Molina Solano, una joven de 27 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado domingo 11 de octubre, cuando perdió contacto con su familia mientras se encontraba en Cali.

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De acuerdo con el relato de su hermana, Natalia Molina, María Alejandra le informó el jueves 8 de octubre, alrededor de las 11:00 de la mañana, que había llegado a la capital del Valle del Cauca. Incluso le envió una fotografía de un aviso que indicaba que estaba ingresando a la ciudad y le contó que esperaba hasta las 3:00 de la tarde para realizar el registro de ingreso al hotel donde se hospedaría.

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La joven habría viajado para trabajar como modelo de protocolo en actividades de marketing. Sin embargo, su familia desconoce en qué establecimiento se encontraba alojada y con quién estaba realizando sus actividades laborales.

María Alejandra Solano
María Alejandra Solano
Suministrado

Ese día estuvimos hablando. Me dice que el jueves, el mismo jueves 8 de octubre, pues, aparentemente iba a trabajar, pero no me especifica en dónde, no me especifica con quién”, relató Natalia.

Según su testimonio, la comunicación entre ambas se mantuvo con normalidad durante los días siguientes, hasta el domingo 11 de octubre, cuando recibió el último mensaje de su hermana.

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“El día domingo, sobre las 6 de la tarde, recibo el último mensaje de ella. Le volví a escribir ese mismo domingo, no me respondió mensajes y ya el lunes no le llegaron los mensajes al celular”, contó Natalia.

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Desde entonces, la familia no ha conseguido establecer contacto con María Alejandra. Su hermana asegura que los mensajes enviados por WhatsApp dejaron de llegar y que tampoco han logrado conocer su paradero.

A esta situación se suma que, según Natalia, su hermana le habría dicho a su madre que viajaría a Medellín por motivos laborales, mientras que a ella le confirmó que se encontraba en Cali. La familia tampoco cuenta con información precisa sobre las personas con las que la joven estaría trabajando.

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Mujer desaparecida
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Características para ayudar a encontrarla

María Alejandra mide aproximadamente 1,70 metros, tiene piel trigueña, contextura promedio, cabello negro, liso y largo hasta la cintura, y ojos negros. Además, tiene un tatuaje de un lobo en la espalda, a la altura del omóplato derecho, y perforaciones en ambas orejas.

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La familia hace un llamado a la ciudadanía para que, si alguien la ha visto o tiene información que permita establecer su paradero, se comunique al 312 390 5927, número publicado en el cartel de búsqueda.

Mientras avanzan las labores para localizarla, sus familiares mantienen la esperanza de recibir información que permita encontrarla y esclarecer qué ocurrió después de su último contacto.

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