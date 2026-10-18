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Incineran vehículo de empresa de aseo en Popayán, Cauca: crece la preocupación por los ataques

De acuerdo con la empresa, durante los últimos seis meses se han presentado amenazas e intimidaciones que serían atribuidas a grupos armados ilegales.

Camión incinerado Cauca (1).png
Comunidad
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

Un nuevo hecho de violencia contra una empresa de aseo encendió las alarmas en Popayán, Cauca, luego de que hombres desconocidos incineraran un vehículo compactador en las últimas horas. El caso se suma a una serie de agresiones que, desde marzo, han afectado al personal, la flota vehicular y las instalaciones de la compañía.

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De acuerdo con la empresa, durante los últimos seis meses se han presentado amenazas e intimidaciones que serían atribuidas a grupos armados ilegales, además de la quema de varios vehículos recolectores, ataques con armas de fuego contra la flota y un atentado con explosivos contra su base de operaciones, ocurrido el pasado 30 de agosto.

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"Urbaser Popayán S.A. E.S.P. rechaza de manera categórica y contundente un nuevo hecho de violencia contra la infraestructura destinada a la prestación del servicio público de aseo, luego de que otro vehículo compactador fuera incinerado en las últimas horas. Lo que está ocurriendo en Popayán es absolutamente inaceptable. No se trata simplemente de la destrucción de vehículos o de afectaciones al patrimonio de una empresa. Se está atacando la infraestructura que permite garantizar condiciones básicas de saneamiento, salud pública y protección ambiental para miles de ciudadanos", dice el comunicado.

Frente a este panorama, la compañía expresó su rechazo a los hechos y advirtió que la violencia contra su infraestructura pone en riesgo la prestación de un servicio esencial para la ciudad. La recolección de residuos es fundamental para mantener las condiciones de salubridad, proteger la salud pública y evitar afectaciones ambientales que puedan perjudicar a miles de habitantes.

Ante la reiteración de estos episodios, la empresa hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y a la fuerza pública para que refuercen las medidas de seguridad, adelanten las investigaciones correspondientes e identifiquen a los responsables.

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Mientras tanto, la preocupación se centra en las garantías necesarias para que los trabajadores puedan desarrollar sus labores sin poner en riesgo su integridad y para que el servicio de aseo continúe operando con normalidad en Popayán.

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