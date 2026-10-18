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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Autoridades capturan a tres presuntos responsables de bus bomba frente al Batallón Pichincha en Cali

Autoridades capturan a tres presuntos responsables de bus bomba frente al Batallón Pichincha en Cali

El atentado se registró el pasado 24 de abril y dejó dos personas lesionadas y graves daños materiales.

Capturados Cali
Policía Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

Tres personas señaladas de participar en el atentado con un bus bomba frente al Batallón Pichincha, en Cali, fueron ubicadas por las autoridades. Entre ellas están alias ‘Barbas’, señalado cabecilla de la estructura Jaime Martínez en la ciudad, y alias ‘Ashley’. También fue aprehendido alias ‘Sevillano’, un adolescente de 17 años.

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De acuerdo con la investigación, cada uno habría cumplido un papel en el plan de escape del conductor del bus, que fue acondicionado con explosivos y detonado el pasado 24 de abril. El atentado dejó dos personas lesionadas y graves daños materiales.

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“Estos individuos son los responsables directos de los cobardes hechos terroristas ocurridos el pasado 24 de abril, cuando un bus acondicionado con explosivos fue detonado frente al Batallón Pichincha, dejando dos personas lesionadas y graves daños a la infraestructura”, señaló el coronel Carlos Latorre, Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía de Cali.

La operación incluyó cuatro allanamientos realizados por la Policía, el CTI de la Fiscalía y el Ejército. Durante los procedimientos, las autoridades incautaron el vehículo que habría sido utilizado para facilitar la fuga, además de celulares y un computador que ahora hacen parte del material de investigación.

Los capturados deberán responder ante la justicia por delitos como terrorismo agravado, tentativa de homicidio y concierto para delinquir, entre otros cargos que serán imputados por la Fiscalía.

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