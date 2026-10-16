Video: explosión en Popayán genera alarma y activa verificaciones de las autoridades

Una explosión registrada durante la tarde de este viernes, 16 de octubre, en la variante sur de Popayán, cerca de las instalaciones policiales, dejó de manera preliminar tres personas lesionadas, una de ellas en estado de gravedad. La detonación generó alarma entre los habitantes de los sectores cercanos y los conductores que transitaban por este corredor vial de la capital caucana.

Tras la emergencia, las autoridades llegaron al lugar para adelantar las verificaciones correspondientes y establecer las circunstancias en las que se produjo la detonación. De manera preventiva, se reportó el cierre de la vía mientras se inspecciona la zona y se descarta la presencia de otros elementos explosivos.

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De acuerdo con las primeras informaciones, la detonación habría estado dirigida contra una patrulla de la Policía que se movilizaba por el sector. Sin embargo, todavía no se ha establecido oficialmente si las personas lesionadas son civiles o integrantes de la Fuerza Pública, ni se conocen detalles completos sobre su estado de salud.

A esta situación se suma una alerta por la posible presencia de explosivos en los alrededores del Parque Caldas, en el centro histórico de Popayán. Ante este reporte, se adelantan medidas preventivas mientras las autoridades verifican la situación y evalúan las condiciones de seguridad en este sector de la ciudad.



Este nuevo episodio aumenta la preocupación por el orden público en la capital caucana, donde el pasado 7 de octubre se registró otro ataque con explosivos que dejó dos policías heridos. Las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido y determinar si existe alguna relación entre estos hechos.