Cali espera una derrama económica de $13.000 millones por concierto de Ryan Castro

Cali se prepara para recibir este sábado 17 de octubre, a las 8:00 de la noche, al cantante Ryan Castro en el estadio olímpico Pascual Guerrero. El concierto generaría una derrama económica cercana a los 13.000 millones de pesos, impulsada por la llegada de visitantes, el consumo en establecimientos comerciales y la demanda de servicios turísticos. Además, la ocupación hotelera ya alcanza el 70 %.

Entre los asistentes se encuentran personas provenientes de municipios como Palmira, Tuluá y Buenaventura, así como visitantes internacionales de países como México, España y Ecuador, quienes viajarán a la capital del Valle para disfrutar de la presentación.

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“Cali está esperando un movimiento económico potencial de aproximadamente 13.000 millones de pesos, entre ingresos turísticos y gastos del público local. Este tipo de actividades fortalece el turismo y reposiciona a la ciudad como una capital del entretenimiento y la diversión”, señaló Mabel Lara, gerente de Proyectos Estratégicos de Cali.

La expectativa también se refleja en la venta de entradas. Según el reporte entregado por las autoridades, se han vendido cerca de 34.000 boletas, de las cuales alrededor de 16.000 fueron adquiridas por compradores de Cali. Las demás corresponden a personas de ciudades como Bogotá, Medellín, Pasto, Popayán y municipios del Valle del Cauca, además de compradores internacionales.



“Tenemos compradores internacionales reportados de Estados Unidos, México, España y Ecuador. Esto fortalece la capacidad de Cali para atraer visitantes y posicionarse como destino de grandes espectáculos”, explicó la funcionaria, quien destacó el impacto económico que tendrá el evento para diferentes sectores de la ciudad.

Para facilitar el desplazamiento de los asistentes, Metro Cali anunció un operativo especial de transporte para apoyar la movilidad hacia el estadio y el regreso de los espectadores al finalizar el concierto. El servicio del sistema estará disponible desde las 5:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche.

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Con este espectáculo, Cali espera dinamizar sectores como la hotelería, el comercio, el transporte y la gastronomía, en una jornada que combinará música urbana y actividad económica, y que ratifica el interés de la ciudad por consolidarse como escenario de grandes eventos nacionales e internacionales.