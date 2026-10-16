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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cayó alias ‘Barbas’, cabecilla de disidencias que planeaba y ejecutaba atentados terroristas en Cali

Cayó alias ‘Barbas’, cabecilla de disidencias que planeaba y ejecutaba atentados terroristas en Cali

El cabecilla de las milicias urbanas de la estructura ‘Jaime Martínez’ es investigado por extorsiones, reclutamiento de menores, secuestros y la preparación de explosivos para la posesión presidencial.

Cayó alias ‘Barbas’, cabecilla de disidencias que planeaba y ejecutaba atentados terroristas en Cali
Contra alias ‘Barbas’ existía una orden de captura expedida el 12 de octubre.
Foto: Suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

En una operación militar, tropas de la Tercera División del Ejército capturaron en Jamundí a Jorge Andrés Castañeda Díaz, alias ‘Barbas’, señalado como cabecilla de las milicias urbanas de la Columna Móvil ‘Ricardo Velásquez’, perteneciente a la estructura ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc.

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De acuerdo con el perfil de inteligencia militar, el hombre, de 34 años, habría coordinado actividades criminales en Cali y Jamundí durante los últimos años. Entre los señalamientos en su contra figuran el reclutamiento de menores de edad, el cobro de extorsiones a comerciantes y la planeación de secuestros selectivos.

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Además, las autoridades lo relacionan con labores de inteligencia para el atentado del 21 de agosto de 2025 contra la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali, que dejó siete personas muertas y 78 heridas, así como con el ataque del 24 de abril de 2026 contra instalaciones militares en Cali y Palmira.

Alias 'Barbas'
Alias 'Barbas'.

El documento también lo señala de participar, junto a alias ‘Max Max’, en la adecuación de artefactos explosivos que presuntamente serían detonados en cerca de nueve puntos de Cali durante la posesión presidencial del 7 de agosto de 2026.

Contra alias ‘Barbas’ existía una orden de captura expedida el 12 de octubre por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas o explosivos.

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Según la inteligencia militar, su captura podría afectar la coordinación de las milicias urbanas, las redes de apoyo y los cobros extorsivos de esta estructura criminal. Las autoridades anunciaron que ampliarán la información sobre el operativo.

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