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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Video: ataque con granada en Cali dejó cuatro policías lesionados y un capturado

Video: ataque con granada en Cali dejó cuatro policías lesionados y un capturado

El ataque se registró en el barrio El Vallado, oriente de Cali, al parecer un civil también resultó lesionado. Las autoridades activaron un plan candado para capturar a los demás implicados.

Ataque con granada en Cali dejó dos policías lesionados y un capturado.jpg
Ataque con granada en Cali dejó dos policías lesionados y un capturado //
Foto: captura de pantalla de video suministrado
Por: Alejandro Muñoz
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

Momentos de tensión vivieron los habitantes del barrio El Vallado, ubicado en el oriente de Cali, Valle del Cauca, luego de un ataque con una granada contra una patrulla de la Policía Nacional que dejó cuatro uniformados y una mujer lesionados.

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El hecho generó preocupación entre los residentes del sector, donde se desplegó un operativo de seguridad para atender la emergencia y dar con los responsables del ataque. Tras la detonación del artefacto explosivo, las autoridades iniciaron las labores de verificación y recolección de información para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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Por este caso, las autoridades reportaron la captura de un hombre que sería el presunto responsable de lanzar la granada contra los uniformados. Sin embargo, otras personas que estarían involucrados en el ataque huyeron del lugar, por lo que se activó un plan candado con el objetivo de localizarlos y proceder con sus capturas.

El operativo contempla acciones de búsqueda en el sector y sus alrededores, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar plenamente a los demás implicados y determinar los motivos detrás de la agresión contra la patrulla policial.

Entretanto, la fuerza pública reforzó la presencia de uniformados en el barrio El Vallado y en puntos estratégicos de esta zona del oriente de Cali. La medida busca brindar tranquilidad a los habitantes, prevenir nuevos hechos de violencia y facilitar las labores de seguridad en el territorio.

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Los dos policías y el civil lesionados recibieron atención tras el ataque. Por ahora, las autoridades adelantan los procedimientos correspondientes para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades de los involucrados.

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