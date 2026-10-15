Alcaldía de Cali busca adquirir La Salvajina para fortalecer la generación de energía de Emcali

La Alcaldía de Cali y Emcali radicaron ante el Concejo Distrital un proyecto para avanzar en la adquisición de la Central Hidroeléctrica de Salvajina, con el propósito de ingresar al negocio de generación de energía y fortalecer la autonomía energética y financiera de la empresa de servicios públicos.

La iniciativa, liderada por el alcalde Alejandro Eder y el gerente general de Emcali, Roger Mina, busca incorporar este activo estratégico al patrimonio público de la región. Según la Administración Distrital, la operación permitiría reducir la exposición de la empresa a las variaciones de los precios de la bolsa de energía y contribuir a una mayor estabilidad tarifaria para los usuarios.

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“La incorporación de un activo de generación propio permitiría fortalecer sus ingresos y su autonomía energética, disminuir su exposición a los precios variables de la bolsa de energía y contribuir a una mayor estabilidad tarifaria para los ciudadanos.”. dice el comunicado.

Además de la generación eléctrica, la central hidroeléctrica cumple funciones relacionadas con el control de inundaciones, la regulación de caudales y el abastecimiento de agua potable en la región. Las autoridades precisaron que estas responsabilidades se mantendrían independientemente de quién sea el propietario del activo, al igual que los compromisos socioambientales vigentes.



“La transferencia operativa sería gradual, con continuidad de la operación, gestión especializada y un esquema de gobierno corporativo. El proyecto solicita autorización al Concejo Distrital para enajenar la participación accionaria que EMCALI posee en Celsia Colombia como contraprestación para adquirir Salvajina, sin requerir recursos adicionales por parte del Distrito.” puntualiza el documento.

La eventual adquisición todavía debe surtir varias etapas, incluidas las valoraciones, negociaciones y autorizaciones correspondientes, así como el procedimiento establecido en la Ley 226 de 1995. Emcali pondrá a disposición de las instancias competentes la información técnica, financiera y jurídica para el análisis de la propuesta. De cumplirse los trámites previstos, el cierre de la operación está proyectado para el primer semestre de 2027.