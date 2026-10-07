Ataque con explosivos contra la Policía en Popayán, Cauca: dos uniformados resultaron heridos

En la mañana de este miércoles la ciudad de Popayán, Cauca, se llenó de completo caos y temor tras un nuevo atentado con explosivos que se registró hace durante esta la mañana de este 7 de octubre contra la Fuerza Pública.

El hecho se registró en el barrio Alfonso López, muy cerca de la cárcel de mujeres, al oriente de la capital caucana, donde desconocidos lanzaron el artefacto contra una patrulla de la Policía que se encontraba realizando un puesto de control en la zona, la explosión dejó dos uniformados heridos quienes ya fueron trasladados al Hospital Universitario de Popayán.

Publicidad

Actualmente, la zona se encuentra acordonada, mientras las autoridades adelantan las respectivas verificaciones. Según la comunidad, el estruendo se alcanzó a escuchar también en los barrios Los Sauces y La Floresta.

Le puede interesar: Ataque con drones en Huila: lanzaron dos granadas contra la estación de Policía de Aipe



Por ahora, no se ha conocido un reporte oficial, y también se desconoce qué grupo armado sería el responsable de este nuevo atentado terrorista.

Dos policías resultaron heridos tras ser atacados con un artefacto explosivo en el barrio Alfonso López de Popayán, Cauca.



Desconocidos lanzaron el artefacto contra la patrulla que realizaba un puesto de control en ese sector de la ciudad. #VocesySonidos pic.twitter.com/8XUFDU4gPc — BLU Pacífico (@BLUPacifico) October 7, 2026