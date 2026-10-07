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Ataque con explosivos contra la Policía en Popayán, Cauca: dos uniformados resultaron heridos

El hecho se registró en el barrio Alfonso López, muy cerca de la cárcel de mujeres.

Ataque contra la Policía en Popayán, Cauca.
Ataque contra la Policía en Popayán, Cauca.
Tomado de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

En la mañana de este miércoles la ciudad de Popayán, Cauca, se llenó de completo caos y temor tras un nuevo atentado con explosivos que se registró hace durante esta la mañana de este 7 de octubre contra la Fuerza Pública.

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El hecho se registró en el barrio Alfonso López, muy cerca de la cárcel de mujeres, al oriente de la capital caucana, donde desconocidos lanzaron el artefacto contra una patrulla de la Policía que se encontraba realizando un puesto de control en la zona, la explosión dejó dos uniformados heridos quienes ya fueron trasladados al Hospital Universitario de Popayán.

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Actualmente, la zona se encuentra acordonada, mientras las autoridades adelantan las respectivas verificaciones. Según la comunidad, el estruendo se alcanzó a escuchar también en los barrios Los Sauces y La Floresta.

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Por ahora, no se ha conocido un reporte oficial, y también se desconoce qué grupo armado sería el responsable de este nuevo atentado terrorista.

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