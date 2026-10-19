Denuncian robos con gas pimienta a las afueras del concierto de Ryan Castro en Cali

Múltiples denuncias se conocieron a través de las redes sociales tras el concierto de Ryan Castro, realizado en el estadio Pascual Guerrero, en Cali. Según los reportes, varias personas fueron víctimas de robos en medio de aglomeraciones, tanto dentro como en los alrededores del escenario deportivo. Entre las denuncias se señala una presunta modalidad delictiva en la que los delincuentes utilizarían gas pimienta para afectar a las víctimas y aprovechar la confusión para hurtarles sus pertenencias.

“Veo que vienen cuatro o cinco manes que nos miran de pies a cabeza, a mi mejor amigo y a mí. En ese momento, le digo: ‘¿Estos manes qué?’. Dimos unos cuatro o cinco pasos y sentí que me metieron las manos y me dieron un quemón en la cara. Lo que hice fue salir a correr. Yo llevaba el bolso de mi mujer, así que lo tiré y me tapé la cara”, relató una de las víctimas.

Publicidad

Frente a estos hechos, el diputado Rafael Rodríguez se pronunció e hizo un llamado a reforzar las medidas de seguridad en los eventos masivos, advirtiendo que este tipo de situaciones no pueden repetirse.

“Los eventos masivos impulsan la reactivación económica de Cali, generan empleo y dinamizan el comercio y el turismo. Pero ese crecimiento debe ir acompañado de garantías de seguridad para la industria del entretenimiento y asistentes. Lo ocurrido a las afueras del estadio en el concierto de Ryan Castro no se puede volver a repetir”, manifestó el diputado.



Las denuncias han generado preocupación entre los asistentes y la comunidad, que exige acciones urgentes y contundentes por parte de las autoridades para prevenir nuevos hechos delictivos y garantizar la seguridad de los ciudadanos durante los próximos eventos masivos en la capital vallecaucana.