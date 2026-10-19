Gobernadora del Valle pide investigar denuncia de agresión contra mujer en centro comercial de Cali

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, rechazó la presunta agresión física y verbal denunciada por Andrea Catalina González Gómez, quien aseguró haber sido atacada por familiares de su pareja sentimental en un reconocido centro comercial ubicado en el sur de Cali. El caso fue expuesto por la mujer a través de un video difundido en redes sociales, en el que relató lo ocurrido.

Según su testimonio, el altercado estaría relacionado con un conflicto familiar previo. González Gómez afirmó que durante el incidente recibió insultos y golpes, e incluso le rompieron la camisa. También manifestó que se habrían presentado otros episodios de confrontación durante su embarazo.

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“Rechazo contundentemente las agresiones denunciadas por Ana Catalina y le expreso toda mi solidaridad. No podemos normalizar ni permitir ningún tipo de violencia contra las mujeres”, manifestó la gobernadora del Valle del Cauca.

La mandataria también pidió verificar si alguna de las personas mencionadas en la denuncia tiene vínculos con la Administración Departamental, con el fin de determinar las acciones correspondientes.



“ He solicitado a la Secretaría de Equidad de Género que se ponga al frente de este caso, active de inmediato la ruta de atención de violencia contra la mujer. También he pedido verificar al interior de la Gobernación, si alguno de los nombres denunciados está vinculado a la Administración Departamental, para iniciar las acciones correspondientes, de ser el caso.”, señaló Toro.

Entretanto, la Secretaría de Movilidad de Cali rechazó los presuntos hechos de agresión contra una mujer, denunciados en redes sociales, quien aseguró que su pareja trabaja en dicha entidad. La dependencia pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido y aclaró que el hombre señalado no está contratado directamente por la Secretaría, sino que su vínculo estaría relacionado con un contrato celebrado con un tercero.