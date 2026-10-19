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Accidente de helicóptero del Ejército en Cauca: se conoce primera hipótesis del siniestro

El helicóptero UH-60, identificado con la matrícula 2175, había despegado de la base militar de Popayán con destino a una instalación cercana al municipio de Inzá.

Helicóptero Black Hawk.
Helicóptero Black Hawk.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

Una posible falla mecánica es la primera hipótesis que investigan las autoridades sobre el accidente de un helicóptero Black Hawk del Ejército Nacional en el departamento del Cauca. La aeronave, que transportaba a 19 personas, se precipitó a tierra cuando regresaba hacia Popayán. El siniestro dejó cuatro tripulantes y 15 soldados afectados, aunque todos sobrevivieron.

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El helicóptero UH-60, identificado con la matrícula 2175, había despegado de la base militar de Popayán con destino a una instalación cercana al municipio de Inzá. La misión consistía en abastecer a las tropas desplegadas en ese punto, realizar un relevo de uniformados y recoger al personal que debía regresar a la capital caucana.

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Se conoció que el accidente ocurrió minutos después de que la aeronave emprendiera el trayecto de regreso, en el sector del páramo de Las Delicias, cerca de la laguna de La Herradura. La principal línea de investigación apunta a que el helicóptero habría perdido sustentación, lo que obligó al piloto, un teniente coronel, a realizar un aterrizaje forzoso para intentar controlar la emergencia. Las autoridades deberán establecer si una falla mecánica provocó la pérdida de estabilidad de la aeronave.

Soldados con varias heridas

Entre los afectados, cuatro soldados profesionales presentan lesiones de mayor gravedad, con fracturas múltiples que podrían requerir intervenciones quirúrgicas. Los uniformados están siendo trasladados a centros médicos de Popayán y Cali para recibir atención especializada. Otros militares sufrieron contusiones, mientras que algunos resultaron ilesos. Un avión de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) fue desplegado para apoyar la atención y el traslado de los heridos.

Entretanto, un grupo de inspección llegó al lugar del accidente con apoyo de comunidades indígenas para iniciar las verificaciones correspondientes y recopilar información que permita esclarecer lo sucedido.

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