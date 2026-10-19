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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Un helicóptero Black Hawk del Ejército se accidentó en el departamento del Cauca

Un helicóptero Black Hawk del Ejército se accidentó en el departamento del Cauca

Según información preliminar, en la aeronave se encontraban 19 ocupantes.

Helicóptero Black Hawk.
Helicóptero Black Hawk.
Foto: referencia, AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

Este lunes, 19 de octubre, un helicóptero Black Hawk del Ejército se accidentó en el departamento del Cauca. A esta hora, organismos de socorro adelantan labores para verificar el estado de sus ocupantes.

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El Ejército informó que son 19 los heridos tras el accidente cuando la aeronave cubría la ruta Popayán - Inzá. De los cuatro lesionados, cuatro presentan fracturas y los demás golpes en varias partes de su cuerpo.

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"Activamos los protocolos correspondientes y en estos momentos se desplaza un equipo de especialistas y técnicos para el inicio de las investigaciones y determinar las causas de lo ocurrido", agregó el Ejército.

En desarrollo...

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