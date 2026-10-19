Sector camionero pide mesa de trabajo urgente al Gobierno por inseguridad en la vía Panamericana

La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) pidió al Gobierno Nacional convocar una mesa de trabajo urgente en Pasto, Nariño, para atender los problemas de inseguridad y el deterioro de la vía Panamericana, que conecta al suroccidente del país, principalmente los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, con el Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera con Ecuador y Suramérica.

El gremio solicitó la participación del presidente de la República, los ministros de Transporte y Defensa y el director del Instituto Nacional de Vías (Invías), con el propósito de acordar medidas que garanticen la seguridad de los transportadores y demás usuarios de este corredor estratégico. Según la ACC, en la carretera se presentan secuestros de personas y vehículos, asaltos con armas de corto y largo alcance y la instalación recurrente de cilindros bomba.

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La asociación también advirtió sobre el estado de la infraestructura vial. Aseguró que la falta de mantenimiento y reparación facilita las acciones delictivas y alertó sobre el riesgo de que los daños en la carretera terminen por incomunicar al suroccidente colombiano con el resto del país y con Suramérica, con consecuencias para el comercio exterior.

Como ejemplo, el gremio mencionó el accidente de un bus de transporte internacional con placas ecuatorianas ocurrido la semana pasada. De acuerdo con la ACC, el vehículo se volcó durante un intento de asalto en un tramo que, según la asociación, lleva más de un año en malas condiciones. El hecho dejó cinco personas muertas y 59 heridas, entre ellas el gerente de la empresa internacional que prestaba el servicio. La ACC también recordó el secuestro reportado el pasado 6 de octubre en el tramo comprendido entre Timbío y El Remolino, en el departamento del Cauca.



Ante este panorama, los camioneros exigieron reforzar la presencia institucional para recuperar la seguridad en la carretera y ejecutar de manera inmediata obras de mantenimiento, reparación y parcheo. El gremio sostuvo que estas intervenciones no se han realizado durante lo corrido del año, pese a las necesidades de la vía. Finalmente, la asociación pidió fijar una fecha para la reunión y avanzar en soluciones definitivas.