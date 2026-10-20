Colombia recupera acceso al grupo Egmont tras suspensión por alocución del expresidente Petro

Colombia recuperó el acceso al canal seguro de información del Grupo Egmont, después de permanecer cerca de dos años suspendida por la divulgación de información confidencial relacionada con el caso Pegasus que el expresidente Gustavo Petro hizo durante una alocución.

La decisión permite que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) restablezca el intercambio seguro de inteligencia financiera con organismos de otros países pues este grupo reúne unidades de inteligencia financiera que cooperan en la prevención y detección del delitos como lavado de activos, la financiación del terrorismo, entre otros.

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“El restablecimiento del intercambio de información con más de 186 unidades de inteligencia financiera es un sello de garantía mundial para Colombia. Significa restablecer la confianza de nuestros aliados internacionales y acceder a información para identificar movimientos de recursos vinculados a actividades ilícitas”, dijo Marta Luz Reyes Ferros, directora de la UIAF.

Fue el 4 de septiembre de 2024 cuando el entonces mandatario Petro hizo una denuncia sobre la presunta compra del software de espionaje Pegasus durante el Gobierno de Iván Duque.



El presidente se refirió a la financiación del software. AFP

Allí reveló información de un documento confidencial que señalaba una transacción de aproximadamente 11 millones de dólares en efectivo, relacionada con la adquisición del programa en 2021, cuestionó las circunstancias de la operación y pidió esclarecer quién había comprado el software, quién lo tenía y para qué se había utilizado.

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“Como soy el presidente de la República y como no obedezco en este momento relaciones diplomáticas con Israel por el caso Gaza, me salgo de esta prohibición y les comento a ustedes qué dice esta carta”, dijo esa noche con un documento en la mano.

Con esto, hizo pública información que estaba sujeta a restricciones de confidencialidad dentro de los mecanismos internacionales de cooperación financiera lo que desencadenó en la sanción.

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Durante estos dos años, se afectó la capacidad de la UIAF para intercambiar datos reservados mediante esa plataforma que hace parte de la cooperación internacional y facilita el seguimiento de recursos financieros que pasan por diferentes países y pueden estar vinculados con actividades criminales.

Para recuperar el acceso, el Gobierno colombiano tuvo que avanzar en una serie de medidas: en mayo de este año, la UIAF informó que había ejecutado las condiciones de un plan de mejoramiento y que esperaba el levantamiento formal de la sanción y en agosto pasado se anunció la recuperación del canal seguro.