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Cancillería renombra patio del Palacio de San Carlos por “batalla cultural contra el wokismo”

Este patio había sido renombrado como el Quintín Lame durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Omar Bula Escobar, Ministro de Relaciones Exteriores.
Omar Bula Escobar, Ministro de Relaciones Exteriores. Foto X: @CancilleriaCol
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

El canciller, Omar Bula, anunció que en la Cancillería decidieron renombrar un espacio al que le habían cambiado el nombre durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

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“Hoy tenemos de nuevo el Patio de los Novios”, dijo el canciller Bula desde el espacio que había sido renombrado en el gobierno anterior como el Patio Quintín Lame, una decisión que se tomó en 2023.

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Desde Cancillería explicaron que la decisión se da en el marco de la batalla cultural anunciada por el presidente Abelardo De La Espriella.

“En el marco de la contrarrevolución anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella frente al ‘wokismo’, la Cancillería reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio y la memoria institucional”, explicaron desde la Cancillería.

De la misma manera, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores explican que la decisión busca reivindicar la historia y las tradiciones.

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“Los espacios históricos se respetan y sus nombres también. Desde 1992 este espacio era conocido como el Patio de los Novios y en 2023, durante la administración de Álvaro Leyva, fue renombrado Patio Quintín Lame, para resaltar a un líder indígena. Ahora la Cancillería recupera su denominación tradicional”, explican desde la Cancillería.

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Por último, dicen desde el Gobierno que la memoria también está en los nombres y que, por eso, recuperarlos es una forma de honrar el patrimonio y transmitir la historia a las nuevas generaciones.

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