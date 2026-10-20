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"Se hace absolutamente necesario empezar a fumigar": De La Espriella tras incautación de cocaína

El mandatario anunció la incautación de 7.6 toneladas de cocaína que iban para Países Bajos.

Presidente Abelardo De La Espriella durante visita Arauca.
Presidente Abelardo De La Espriella durante visita Arauca. Foto Presidencia.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella anunció desde Cartagena la incautación de 7.6 toneladas de cocaína que iban para Países Bajos. Al hacer el anuncio el mandatario se refirió a la fumigación de cultivos.

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“Del narcotráfico se alimentan todas las formas de violencia, por eso tenemos que combatir el narcotráfico con total determinación, no solamente frente a la incautación sino además frente a los cultivos ilícitos. Se hace absolutamente necesario empezar a fumigar, nada ganamos si incautamos la droga pero no combatimos la raíz, que son los cultivos y la economía ilegal que se mueve alrededor de este negocio”, dijo De La Espriella.

Aspersión aérea con glifosato
Aspersión aérea con glifosato
Foto: AFP

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El mandatario también explicó que esta operación de la Policía para incautar la cocaína se dio en colaboración con la DEA.

“La Policía Nacional acaba de lograr la mayor incautación de cocaína en el puerto de Cartagena de los últimos 10 años: 7,6 toneladas que tenían como destino los Países Bajos, en Europa. En tan solo 75 días de Gobierno, nuestra Fuerza Pública ha incautado 132 toneladas de cocaína, valoradas en 6.108 millones de dólares”, anunció el mandatario.

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