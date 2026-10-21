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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Después de 18 años de espera anuncian construcción del puente en el sector de Chipichape en Cali

Después de 18 años de espera anuncian construcción del puente en el sector de Chipichape en Cali

Esta es una obra que se contempla se desarrolle en 18 meses aproximadamente, se espera que su ejecución inicie en abril del próximo año.

Puente de Chipichape, norte de Cali.
Puente de Chipichape.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

En el más reciente consejo de Gobierno de Cali, se declaró la obra del puente vehicular de Chipichape, como un proyecto de gran importancia estrategia para la ciudad, debido a la descongestión vehicular que generaría en este importante punto del norte de la ciudad.

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Esta es una obra que se planteó desde hace 18 años y hoy ya se está acercando a realidad. El puente busca incluir la estructura que está ubicada en la avenida sexta, que pertenecía al antiguo ferrocarril de la ciudad, que es conocida como el tradicional letrero de 'Cali, Chipichape y Yumbo'.

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"Sobre el puente que es original de la ciudad, que es un puente patrimonio, se realizará el paso peatonal y el paso de una ciclorruta. Lo que haremos es una proyección de la calle 36 con un puente en estructura en concreto y metálica, con un pilón central que tiene unos tensores metálicos, logrando mejor articulación en el norte de la ciudad y la avenida Sexta", explicó el secretario de infraestructura de Cali, Daniel Montoya.

Esta es una obra que se contempla se desarrolle en 18 meses aproximadamente, se espera que su ejecución inicie en abril del próximo año. El primer paso es plantearlo ante el Concejo Distrital de Cali, para lograr la aprobación de vigencias futuras que permitan la financiación del proyecto, y así iniciar a finales del 2026 la fase de licitación.

"La idea es que nosotros podamos empezar obra el próximo año, en el mes de abril, y se esté terminando la culminación de este puente en el año 2028, sería entre septiembre y octubre del año 2028. El propósito es poder dejar todo el tema de la estructura y el lizaje de las vigas metálicas", añadió el secretario.

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En segundo lugar, otro de los proyectos declarados de gran importancia estratégica para la ciudad es la revitalización de la Plaza de Mercado de la Alameda, que busca renovar por completo este tradicional espacio, muy importante para la gastronomía de la ciudad, manteniendo los más de 400 puestos que ahí existen, y ampliando la capacidad para recibir a más visitantes.

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