Nuevamente la Fuerza Pública fue atacada en Cali con el lanzamiento de una granada en la noche de este jueves, contra el CAI de la Policía ubicado en la vereda Atenas, al oeste de la ciudad, el cual está ubicado cerca al jardín Botánico.

Lo que se conoce hasta el momento del atentado es que fue perpetrado por dos hombres, quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta. Al llegar a este lugar, lanzaron el artefacto.

Publicidad

Alerta por este tipo de atentados en Cali

Según las autoridades, este ataque no dejó personas lesionadas ni tampoco generó afectaciones materiales, sin embargo, hay alerta en la ciudad teniendo en cuenta que sería el tercer ataque contra la fuerza pública en la ciudad este mes.



"Ningún acto de violencia va a intimidar a nuestra ciudad ni a quienes trabajan por la seguridad de los caleños. El artefacto explosivo impactó la malla de protección perimetral. Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas. He dado instrucciones para que, junto con la Policía y las autoridades competentes, avancemos en las investigaciones hasta identificar y capturar a los responsables. No descansaremos hasta llevarlos ante la justicia", aseguró el alcalde Alejandro Eder.

Hipótesis

Publicidad

La principal hipótesis que manejan las autoridades sobre esta serie de ataques contra la Policía, se debe a las operaciones que se han adelantado en la ciudad y sus alrededores, contra estructuras criminales.

"Continuaremos desmantelando las estructuras delictivas en los sectores urbano y rural de Cali. Estas retaliaciones no van a frenar nuestro propósito de recuperar la seguridad y la tranquilidad de todos los caleños", finalizó el alcalde.