Colfecar rechazó el ataque contra el campamento de obras de la concesionaria Nuevo Cauca, en el sector de El Cairo, municipio de Cajibío, donde un grupo de encapuchados lanzó bombas incendiarias que provocaron un incendio en las instalaciones administrativas. El gremio advirtió que estos hechos ponen en riesgo la vida de los trabajadores y amenazan el desarrollo de uno de los proyectos viales más importantes del suroccidente colombiano.

El ataque se registró en la vía Panamericana, entre Popayán y Cali. De acuerdo con la información conocida, las llamas fueron controladas y, no hubo reporte de personas lesionadas, pero tampoco se ha establecido la identidad de los responsables.

Publicidad

A través de un pronunciamiento, La Federación Colombiana de Transportadores de Carga, señaló que atentar contra trabajadores civiles y proyectos de infraestructura significa afectar el progreso de toda una región. Además, pidió rodear y proteger la doble calzada Popayán–Santander de Quilichao, al considerar que el Cauca necesita condiciones de seguridad para garantizar la conectividad y el desarrollo.

"Desde COLFECAR condenamos enérgicamente el ataque contra el campamento de obras de Nuevo Cauca. Atentar contra trabajadores civiles y proyectos de infraestructura es atacar el progreso de toda una región y un ataque a la población civil.", dice el trino.



La agremiación recordó que esta obra ha enfrentado múltiples dificultades para avanzar y advirtió que los hechos violentos no pueden convertirse en un obstáculo para su ejecución, teniendo en cuenta su importancia para la movilidad y la economía del departamento y del país.

"El Cauca necesita seguridad, conectividad y desarrollo. Abelardo de la Espriella, este proyecto ha superado múltiples problemas para salir adelante, es la mayor inversión en infraestructura para el Cauca no se puede permitir que los violentos lo detengan afectando a toda una región y al país", puntualiza la publicación.

Publicidad

Por su parte, la concesionaria Nuevo Cauca también rechazó los hechos y solicitó al garantías de seguridad para sus trabajadores, maquinaria e instalaciones, con el fin de continuar las obras. La situación se presenta horas después de que la empresa denunciara daños en equipos tecnológicos y en la báscula instalada en ese mismo punto del proyecto.