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Proantioquia se suma a la solidaridad y donará $200.000 millones para la reconstrucción

El aporte del sector empresarial estará destinado a la atención de la tragedia y la reconstrucción de las zonas afectadas, un gesto de apoyo que fue agradecido por el presidente Abelardo De La Espriella.

dinero colombia.jpg
Dinero Colombia.
Foto: archivo Blu Radio.
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

En el frente corporativo regional, Proantioquia anunció un aporte histórico. A través de un mensaje en su cuenta de X (Twitter), el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que, tras dialogar con Juan Carlos Mora, presidente de la junta de la organización, las empresas que conforman la asociación donarán 200.000 millones de pesos para atender la tragedia y contribuir a la reconstrucción del país.

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A este gran respaldo de parte de empresas como Grupo Argos, Grupo Bancolombia, Sura, Nutresa, Grupo Éxito se suman otras donaciones de gran envergadura anunciadas también por De la Espriella.

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La familia Gilinski destinará 150.000 millones de pesos enfocados en la recuperación de hospitales y escuelas en Cali, un monto que se articula con los 100.000 millones de pesos anunciados previamente por la familia Santo Domingo y la misma cifra aportada por David Vélez, fundador de NuBank. Por su parte, Tiendas D1, integrante del grupo Valorem, entregará toneladas de productos equivalentes a una inversión cercana a los 5.000 millones de pesos.

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A nivel local, la solidaridad de los antioqueños también deja cifras destacadas: 4.800 millones de pesos recaudados mediante la Telemaratón #ColombiaSeLevanta, 6.000 millones de pesos y 31 toneladas de suministros aportados en el concierto Medellín te Quiere en La Macarena, y más de 1.813 millones de pesos a través de 9.670 donaciones directas en la plataforma virtual oficial.

A esto se suman 178 toneladas de ayudas físicas recolectadas entre los puntos de acopio de la Alcaldía y los bancos de alimentos, convertidas en mercados y kits de aseo para las familias damnificadas.

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