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Volvió a temblar en Venezuela: magnitud 4 en zona afectada por doble terremoto

El temblor, ocurrido a las 3:07 de la mañana, hora local, se sintió también en varias zonas de Caracas.

Sismógrafo, imagen de referencia
Blu Radio - Foto: imagen de referencia
Foto: Getty Images
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

Un terremoto de magnitud 4 se sintió la madrugada de este martes (hora local) en el estado costero de La Guaira, el más afectado por el doble temblor del pasado 24 de junio en Venezuela, sin que se reportaran de inmediato "afectaciones de ningún tipo", informó la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, en Telegram.

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El epicentro del movimiento telúrico fue localizado a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira a una profundidad 10 kilómetros, publicó en X la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

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Rodríguez indicó que a raíz del sismo se activó el Sistema de Protección para hacer "el monitoreo y seguimiento correspondiente".

"Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo", agregó la mandataria, e indicó que siguen "atentos y trabajando para garantizar la seguridad de todos".

Venezuela-Terremoto-AFP.jpg
Terremoto en Venezuela
Foto: AFP

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El temblor, ocurrido a las 3:07 hora local, se sintió también en varias zonas de Caracas.

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La Guaira, un estado frente al mar Caribe que alberga al aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue afectado el pasado 24 de junio por un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5.

Según un informe difundido este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la cifra de fallecidos a causa de esos terremotos ascendió a 6.438, después de que las autoridades sumaran 137 fallecimientos con respecto al informe de la semana pasada.

Rodríguez, quien es hermano de Delcy Rodríguez, indicó que 86.358 personas han sido atendidas en hospitales tras el desastre, cifró en 335 las viviendas entregadas a los afectados, en 59.109 las evaluadas por las autoridades, de las cuales 34.680 han sido catalogadas como habitables; 13.733 con restricciones y 10.696 en "alto riesgo".

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