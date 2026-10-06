De La Espriella revela primeras imágenes de Olmedo López y Sneyder Pinilla en La Picota

El presidente Abelardo De La Espriella reveló las imágenes del traslado del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, y el exsubdirector de esa misma entidad, Sneyder Pinilla.

En el video ambos exfuncionarios aparecen esposados de pies y manos, con un uniforme café con naranja.

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Posteriormente en el video se ve cómo le cortan el pelo a Pinilla y cómo los suben a un vehículo del INPEC en el cual fueron trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá.

“Se acabó la guachafita y se acabaron los privilegios. Di la orden y hoy se cumplió: Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota. Estamos hablando de plata que era para llevar agua donde no había una gota, alimentar niños, ayudar a familias que lo habían perdido todo y atender emergencias. Los involucrados en ese escándalo hoy responden ante la justicia y no van a tener privilegios mientras enfrentan sus procesos”, dijo el mandatario.



Es importante recordar que López y Pinilla están siendo investigados por los casos de corrupción que se dieron en la UNGRD.

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“Que quede claro: en mi Gobierno no hay cárceles VIP, pabellones a la medida ni privilegios. No importa cuánto dinero, poder, influencias o amigos tenga alguien. Aquí nadie tiene corona y nadie está por encima de la ley. La plata pública es sagrada. Quien la toque tendrá que responder ante la justicia. Y quien esté privado de la libertad estará donde legalmente corresponda”, manifestó De La Espriella.

