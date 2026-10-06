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Blu Radio  / Judicial  / INPEC ordena traslado a La Picota de Olmedo López y Sneyder Pinilla por caso UNGRD

INPEC ordena traslado a La Picota de Olmedo López y Sneyder Pinilla por caso UNGRD

Frente al traslado de Sneyder Pinilla, su abogado manifestó su oposición a la decisión del INPEC y pidió que fuera dejada sin efectos.

Olmedo López y Sneyder Pinilla. @olmedolopezm
Olmedo López y Sneyder Pinilla. Foto tomada de @olmedolopezm
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, ordenó el traslado de Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, vinculados al caso de corrupción en esa entidad, hacia la cárcel La Picota.

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La decisión también cobija a Jorge Armando Torres Reyes y Jairo Rueda García, quienes permanecían recluidos en establecimientos para miembros de la Fuerza Pública. El INPEC dispuso los traslados teniendo en cuenta las condiciones de seguridad correspondientes a cada interno. Olmedo López, se encontraba recluido en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública, CPAMS EJEPO.

Olmedo López y Sneyder Pinilla
Olmedo López y Sneyder Pinilla
Foto: suministrada - Blu Radio

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Sneyder Pinilla,, permanecía en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública, CPAMS EJART. La orden establece su traslado a la cárcel La Picota, en Bogotá.

La decisión también incluye a Jorge Armando Torres Reyes, para quien se relacionan los delitos de fabricación o porte de armas y concierto para delinquir. Asimismo, cobija a Jairo Rueda García, relacionado con el delito de actos sexuales con menor de catorce años, cuyo traslado fue dispuesto a la cárcel de La Paz, en Itagüí, de media seguridad.

Frente al traslado de Sneyder Pinilla, su abogado manifestó su oposición a la decisión del INPEC y pidió que fuera dejada sin efectos. La defensa sostuvo que existe una orden judicial vigente que dispone que Pinilla permanezca en un centro de reclusión militar y señaló que las decisiones de los jueces deben ser respetadas y cumplidas.

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“Como defensa de Sneyder Pinilla, solicitamos que sea dejada sin efectos la decisión del INPEC que ordena su traslado a la cárcel La Picota. Existe una orden judicial vigente que dispone que nuestro representado permanezca en un centro de reclusión militar”, señaló el abogado.

Senyder Pinilla y Olmedo López
Senyder Pinilla y Olmedo López /
Fotomontaje Blu

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La defensa también argumentó que Pinilla es un testigo que decidió colaborar con la justicia y pidió que las garantías relacionadas con su proceso de cooperación sean efectivas.

“Sneyder Pinilla es un testigo que ha decidido colaborar con la justicia. Su vida e integridad deben ser protegidas y las garantías otorgadas dentro de su proceso de cooperación deben ser efectivas”, sostuvo el abogado.

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