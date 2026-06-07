Lanzan SOS por pacientes que requieren transfusiones de sangre: en Medellín habrá donatón

Aunque Colombia ha registrado avances significativos en la cultura de donación voluntaria de sangre durante la última década, el país aún enfrenta un desafío clave para garantizar el abastecimiento de los bancos de sangre: convertir a los donantes ocasionales en donantes recurrentes.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), en 2024 el 93,8 % de las donaciones de sangre en el país fueron voluntarias, un aumento considerable frente al 78 % registrado en 2014. Sin embargo, durante el último año se realizaron cerca de 997.115 donaciones, una cifra insuficiente frente a las aproximadamente 1,6 millones de unidades que requiere anualmente el sistema de salud colombiano.

Ante esta situación, la entidad Auna anunció la realización de la primera edición de Donafest, una jornada que busca promover la donación voluntaria y fomentar que más ciudadanos conviertan este acto solidario en un hábito permanente. La actividad principal se llevará a cabo el próximo 11 de junio en la sede 80 de Clínica Las Américas Auna, en Medellín, con la meta de recolectar 100 unidades de sangre.

Según Luisa Fernanda Valencia Valbuena, directora técnica del Banco de Sangre de Clínica Las Américas Auna, este es un recurso que resulta indispensable para atender pacientes con cáncer, personas que requieren cirugías complejas, trasplantes o tratamiento por accidentes graves.



"Hoy el reto no es solo que las personas se acerquen a donar, sino que lo realicen de manera recurrente. El donante voluntario habitual nos ayuda a mantener la disponibilidad de mocomponentes para salvar vidas. Recuerden que una donación de sangre hace la diferencia entre la vida y la muerte", sostuvo Valencia.

Por ejemplo, Carlos Úsuga, un paciente de alta complejidad, habló de la importancia de las transfusiones de sangre en su proceso de recuperación.

"Me acaban de dar el certificado de rehabilitación completa. Muy agradecido con la clínica y el personal, muy agradecido con los donantes de sangre y plaquetas, los cuales son muy importantes para estos procesos de rehabilitación", aseguró.

Publicidad

En el caso del Banco de Sangre de Clínica Las Américas Auna, la donación voluntaria pasó de 25% en 2021 a 55% en 2025.

Para ese año, este centro asistencial obtuvo 22.056 unidades de glóbulos rojos, plasma y plaquetas obtenidos a partir de donaciones, equivalentes al 8,3% de la producción total de componentes dentro del sector salud —público y privado— en Antioquia. Ese mismo año, más de 4.500 pacientes se beneficiaron gracias a 17.000 hemocomponentes transfundidos en la red Auna y en otras instituciones del departamento.