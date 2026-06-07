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Autoridades han incautado más de dos toneladas de drogas que mezclan al tusi en Medellín

Autoridades intensifican operativos tras la alerta por casos de intoxicación con esta sustancia en la capital antioqueña.

Tusi
Tusi
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de jun, 2026

El reporte de al menos 22 personas atendidas en lo corrido del año en centros asistenciales de Medellín tras presentar cuadros de intoxicación por el consumo y mezcla de tusi con otras sustancias, ha generado alarma en organismos de seguridad que aseguran vienen trabajando para prevenir estas situaciones.

Según el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, solo durante 2026 han incautado dos toneladas de drogas sintéticas que son utilizadas para la fabricación de esta sustancia también conocida como ‘cocaína rosada’.

Entre el material se encuentran 92 kilos de bazuco, 322 de cocaína, 140 de pasta de base de coca y más de 62.800 pastillas. Bello explicó que ahora la cadena de producción de la sustancia se concentra en la ciudad por términos rentables y su foco de distribución está en entornos escolares y de rumba.

"Esas sustancias, que son en base de coca, son mezcladas con otras sustancias, como ketaminas, donde producen esta sustancia psicoactiva. Luego le colocan saborizantes amarillos, rojo, naranja, de frambuesa, de maracuyá, para que esta sustancia llegue en entornos escolares, para que lleguen a a sitios de rumba", explicó Bello.

El alto mando policial detalló que precisamente los esfuerzos para evitar el tráfico de esta sustancia se centran en los lugares que ya tienen identificados como focos y que han aportado buena parte de las 1.850 capturas que se han registrado este año por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Sobre los recientes casos de intoxicación por tusi en el Valle de Aburrá, al menos siete pacientes han requerido atención en unidad de cuidados intensivos y en uno de los registros fue necesaria la amputación de una extremidad inferior.

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