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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Incautaron en el oriente de Antioquia explosivos y armas del ELN que llegarían a Medellín

Incautaron en el oriente de Antioquia explosivos y armas del ELN que llegarían a Medellín

Con el material pretendían desarrollar diversas acciones terroristas atentando contra infraestructura y la fuerza pública

Material del ELN incautado en Antioquia.jpg
Material del ELN incautado en Antioquia.
Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de jun, 2026

Una operación conjunta de tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional y la Policía de Antioquia permitió frustrar posibles acciones terroristas del ELN y asestar un nuevo golpe a las estructuras urbanas de ese grupo armado ilegal en Antioquia.

El procedimiento se desarrolló en la vereda Cebaderos, zona rural del municipio de Cocorná, donde las autoridades ubicaron un depósito clandestino que contenía material de guerra, explosivos, elementos de campaña y propaganda alusiva al grupo armado.

Según información de inteligencia, los elementos pertenecerían al Frente de Guerra Urbano Camilo Torres Restrepo y estarían destinados a fortalecer las actividades del Frente Urbano Luis Fernando Giraldo Builes con presencia en el Valle de Aburrá.

Durante la intervención fueron hallados un fusil, munición de diferentes calibres, cinco artefactos explosivos improvisados, explosivos tipo Anfo e Indugel, además de cordón detonante, detonadores y otros componentes utilizados para la fabricación y activación de cargas explosivas.

Las autoridades consideran que este material podría haber sido empleado para ejecutar acciones violentas contra la fuerza pública o la población civil.

El hallazgo se conoce apenas días después de la captura de Diego Manuel Guzmán, de 27 años, conocido con el alias de ‘Cuervo’, señalado por las autoridades de haber disparado un arma de fuego contra uniformados durante los disturbios registrados en la Universidad de Antioquia.

En el allanamiento realizado a su vivienda fueron encontrados elementos relacionados con el ELN, entre ellos material propagandístico y accesorios que, según la investigación, utilizaba para ocultar su identidad y participar en acciones violentas.

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