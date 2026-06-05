Liberan 13 personas secuestradas por el ELN en el Catatumbo: eran combatientes de las disidencias

La Comisión Humanitaria del Catatumbo, integrada por la Iglesia católica, representada por monseñor Orlando Olave Villanoba; la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia; y la Defensoría del Pueblo, desarrolló una misión humanitaria que permitió la liberación de 13 personas que permanecían secuestradas por el grupo armado ELN.

Tras la entrega, los integrantes de la comisión entrevistaron a las personas liberadas para verificar sus condiciones físicas y emocionales. De acuerdo con la información suministrada, los ciudadanos manifestaron encontrarse, en principio, en buen estado de salud.

Las organizaciones que conforman la Comisión Humanitaria destacaron la importancia de estas acciones para proteger la vida y la dignidad de las personas afectadas por el conflicto armado que persiste en la región del Catatumbo.

Asimismo, reiteraron el llamado al ELN para que cumpla con su obligación de liberar de manera incondicional a todas las personas que continúan privadas de la libertad y de respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario.