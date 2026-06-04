Capturado por disparar contra la Policía Nacional en la UdeA sería integrante del ELN

Tras los desmanes ocurridos el pasado 3 de junio en la Universidad de Antioquia, las autoridades confirmaron la captura de Diego Manuel Guzmán de 27 años, alias 'Cuervo', quien es el hombre que disparó en repetidas ocasiones contra la Policía Nacional en medio de las confrontaciones.

Sin embargo, una vez el hombre fue puesto a disposición de las autoridades se ordenó un allanamiento a su vivienda que dejó en evidencia algo que levantó las alertas: es un presunto integrante del ELN.

En la casa se hallaron diferentes elementos alusivos al grupo armado, incluso, hasta elementos con los que se disfrazaba.

Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, acaba de confirmar que, tras captura de alias 'Cuervo', quien disparó contra la Policía Nacional en desmanes de la UdeA, se hizo allanamiento de su casa en donde se hallaron banderas del ELN, instrucciones para armar explosivos y un dron pic.twitter.com/iF6RERAsaA — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) June 4, 2026

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la noticia e indicó que alias 'Cuervo' no es estudiante de la Universidad de Antioquia, sino un coordinador de actividades delictivas dentro de la institución educativa.



"Ese tipo es del ELN, pero miren, se les cae la máscara. Chalecos, dizque defensores humanos, defensores de derechos humanos, libretas de cómo se fabrican los explosivos, ¿Qué más pruebas necesita Colombia? Son grupos terroristas. Alias 'Cuervo' es del ELN, y seguro hay muchos más", aseguró el mandatario.

Además de los elementos mencionados por el mandatario, en la vivienda de alias 'Cuervo' fueron encontrados carnets de periodista con los que, al parecer, se escondía dentro de las manifestaciones en donde ocupaba cargo de coordinador de algunas actividades violentas.

El hombre que espera una condena en los próximos días también es señalado por las autoridades en la capital de Antioquia de hacer las veces de reclutador de jóvenes de las zonas más vulnerables del Valle de Aburrá para adoctrinarlos y hacerlos enfrentarse con la Fuerza Pública en las manifestaciones.