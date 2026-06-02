Identifican a soldado que murió tras ataque del ELN con dron cargados de explosivos en el Catatumbo

Un soldado profesional del Ejército Nacional murió y otros dos militares resultaron heridos tras un ataque con drones cargados con explosivos en un hecho atribuido al ELN y ocurrido en zona rural del municipio de Teorama, en la región del Catatumbo.

Según informó la Fuerza de Tarea Vulcano mediante un comunicado oficial, los hechos ocurrieron en la vereda Los Negritos, donde tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.º 21 adelantaban operaciones militares orientadas a la protección y seguridad de la población civil.

De acuerdo con la información suministrada, integrantes del ELN habrían utilizado aeronaves no tripuladas modificadas con artefactos explosivos para atacar a los uniformados.

Como consecuencia de la acción, perdió la vida el soldado profesional Wilson Andrés Guevara Bermeo, mientras que otro militar resultó herido y un tercero presentó afectaciones por aturdimiento.



Los soldados afectados fueron evacuados de manera oportuna hacia la ciudad de Cúcuta mediante aeronaves de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, donde reciben atención médica especializada.

El Ejército Nacional rechazó el empleo de drones acondicionados con explosivos por parte de grupos armados ilegales, calificando esta práctica como una acción terrorista que pone en riesgo tanto a la Fuerza Pública como a las comunidades civiles de la región.