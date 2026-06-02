En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Final de liga colombiana
Donald Trump
Iván Cepeda
De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Identifican a soldado que murió tras ataque del ELN con dron cargados de explosivos en el Catatumbo

Identifican a soldado que murió tras ataque del ELN con dron cargados de explosivos en el Catatumbo

Los hechos ocurrieron en la vereda Los Negritos, donde tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.º 21 adelantaban operaciones militares.

Soldado asesinado.
Por: Cristian Santiago
|
Actualizado: 2 de jun, 2026

Un soldado profesional del Ejército Nacional murió y otros dos militares resultaron heridos tras un ataque con drones cargados con explosivos en un hecho atribuido al ELN y ocurrido en zona rural del municipio de Teorama, en la región del Catatumbo.

Según informó la Fuerza de Tarea Vulcano mediante un comunicado oficial, los hechos ocurrieron en la vereda Los Negritos, donde tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.º 21 adelantaban operaciones militares orientadas a la protección y seguridad de la población civil.

De acuerdo con la información suministrada, integrantes del ELN habrían utilizado aeronaves no tripuladas modificadas con artefactos explosivos para atacar a los uniformados.

Como consecuencia de la acción, perdió la vida el soldado profesional Wilson Andrés Guevara Bermeo, mientras que otro militar resultó herido y un tercero presentó afectaciones por aturdimiento.

Los soldados afectados fueron evacuados de manera oportuna hacia la ciudad de Cúcuta mediante aeronaves de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, donde reciben atención médica especializada.

El Ejército Nacional rechazó el empleo de drones acondicionados con explosivos por parte de grupos armados ilegales, calificando esta práctica como una acción terrorista que pone en riesgo tanto a la Fuerza Pública como a las comunidades civiles de la región.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad