Ejército destruyó artefactos explosivos del ELN en vía Medellín - Costa Caribe

Pese a las acciones de las autoridades y la fuerza pública para garantizar la seguridad durante los comicios presidenciales del próximo domingo, siguen los riesgos latentes en Antioquia por cuenta de posibles acciones terroristas que podrían ejecutar grupos armados.

Así quedó evidenciado en las últimas horas en la vía Medellín - Costa Caribe, luego de que tropas de Grupo Liviano de Caballería N.° 9 hallaran al menos 13 artefactos explosivos del ELN en un sector conocido como La Frisolera, entre los municipios de Yarumal y Valdivia.

Tras reportarse la novedad, fue necesario el cierre preventivo del corredor por varios minutos, mientras se realizaban las respectivas labores de inspección y detonación controlada de estos elementos de bajo poder.

En el lugar fueron hallados también una bandera alusiva al grupo subversivo, además de algunas municiones y material de intendencia que quedó en poder de las autoridades.



Tropas del Ejército hallaron depósito con al menos 13 artefactos explosivos del ELN sobre vía Medellín-Costa Caribe en sector La Frisolera, entre Yarumal y Valdivia.



Mientras se detonaban controladamente estos elementos fue necesario cierre preventivo del corredor pic.twitter.com/ZZy0XZiokQ — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 28, 2026

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, indicó que se mantiene un seguimiento permanente a acciones de este tipo previo a las elecciones, pues precisamente con elementos de esta naturaleza buscan atentar contra la Policía y el Ejército.

"El principal riesgo para la fase pre, durante y post electoral de estos grupos armados ilegales de realizar acciones contra los dispositivos de la fuerza pública asignados para los comicios", afirmó el funcionario.

Publicidad

Por cuenta de la novedad en esta importante vía hacia el Bajo Cauca y el norte del país se generaron largos trancones que fueron atendidos por parte de autoridades de movilidad para recuperar cuanto antes el tránsito habitual por esta zona.