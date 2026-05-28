Investigan en Medellín la muerte de un menor de 14 años tras descompensarse en un colegio

Un estudiante de 14 años murió en Medellín, luego de desplomarse durante una clase de educación física en una institución educativa del barrio Buenos Aires. El hecho, que es materia de investigación, ocurrió mientras el menor participaba en una actividad deportiva junto a sus compañeros.

La víctima era alumno de la Institución Educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar y, según los reportes conocidos, el adolescente se encontraba jugando un partido de fútbol durante la jornada escolar cuando, de manera repentina, cayó al suelo y perdió el conocimiento.

Tras la emergencia, docentes y personal del colegio activaron los protocolos de atención y solicitaron asistencia médica, por lo que el joven fue trasladado de inmediato al Hospital San Vicente Fundación, acompañado por su madre, no obstante, los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales.

La situación generó conmoción entre estudiantes, profesores y familiares, quienes lamentaron la inesperada muerte del menor. A través de redes sociales, integrantes de la comunidad educativa expresaron mensajes de dolor y solidaridad con la familia de joven.



Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre las causas exactas del fallecimiento por lo que se espera que Medicina Legal adelante los respectivos exámenes para determinar qué provocó el colapso del adolescente durante la actividad física.

La Secretaría de Educación de Medellín y directivos del colegio acompañan a la familia del menor y brindan apoyo psicológico a compañeros y docentes afectados por este lamentable hecho.